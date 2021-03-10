В Україні хочуть запровадити податкову амністію: головні перспективи та підводні камені
Україна робить перші кроки до податкової амністії. Пакет необхідних законопроєктів вже зареєстрував у Раді Володимир Зеленський. Держава хоче дозволити українцям легалізувати свої незадекларовані статки.
Джерело:24 канал
Почати амністію пропонують вже 1 липня 2021 року. Триватиме кампанія рівно 12 місяців.
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Легалізація проходитиме за спеціальними ставками. Просто вивести гроші "в білу" – 5%. Тим, в кого активи перебувають за кордоном, доведеться заплатити 9%. Найбільш вигідна опція чекає на людей, які куплять за легалізовані кошти державні облігації. Для них ставка – 2,5%.
Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав 3 головні мети податкової амністії:
- Перша мета податкової амністії – перед тим, як посилиться податковий контроль за ухилення від оподаткування, дати людям можливість вийти "в білу".
- Друга мета – це повернути гроші в економіку і змусити їх працювати на їх власників.
- Третя мета – фіскальна, тобто наповнення державного бюджету.
Переваги податкової амністії
Це розповсюджена практика для економік, які розвиваються. Українські парламентарі, зокрема, члени "Слуг народу", сподіваються, що амністія зможе вивести з тіні принаймні 20 мільярдів доларів. Це, відповідно, принесе до бюджету України приблизно 1 мільярд доларів.
Однак, щоб це відбулось, у громадян має бути довіра до держави.
Ми маємо закріпити нормою, що питання податкової амністії є незмінним і ніхто потім ніяких додаткових податків не нарахує,
– сказав "слуга народу" Олексій Устенко.
Підводні камені
Попри те, що податкова амністія має на меті благі цілі, в неї є і підводні камені.
- По-перше, громадяни просто можуть не захотіти декларувати свої кошти, очікуючи, коли настане наступна податкова амністія, можливо, ще на більш вигідних умовах.
- По-друге, це створює нерівні правила гри, адже є люди в нашій країні, які регулярно сплачують податки. Такі амністії можуть змусити їх замислитись, чи доцільно платити податки регулярно, коли можна просто дочекатись чергової хвилі легалізації тіньової економіки
"Тут так само питання, а хто буде визначати, яким шляхом капітал людини був нажитий? Кримінальний він, чи ні. Ще й при наявній системі правопорядку органів, – зауважила аналітикиня Інституту економічних досліджень Оксана Кузяків.
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Крім заборони узаконити набутий кримінальним шляхом капітал, є ще одна умова в нових законопроєктах. Легалізувати свої кошти не зможуть особи, які займали або займають державні посади з 2005 року. Тож більшість найбагатших українців не зможе долучитись до цієї ініціативи.
Однак експерт Ілля Несходовський бачить в цьому навіть позитивний момент.
Тут послаблення я вважаю непотрібне. Це, скоріш за все, викликало б обурення в суспільстві, яке б сприйняло це, як легалізація капіталів, які були здобуті внаслідок зловживання владою в попередні роки,
– сказав Несходовський.
В світі існує десятки прикладів реалізації податкової амністії. Є цілком успішні кейси, як, наприклад, в Італії та Аргентині. Однак існують і невдалі приклади — Росія, де легалізували тільки 10 мільярдів євро. Хоча ця сума у 6 разів менша за середньорічні обсяги виведення капіталу з країни.
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