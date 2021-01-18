Про щастя говорять найчастіше. Про нього люблять розмірковувати письменники, художники та навіть політики. Цей психоемоційний стан уже намагаються виміряти. Що таке щастя, та чи щасливі українці – читайте далі.

Насправді щастя для кожного вимірюється в різному. Журналісти 24 каналу вирішили опитати мешканців різних українських міст та дізнатись, що для них означає щастя. Цікаво Що повинен знати чоловік, щоб зробити жінку щасливою: підказки від блогерки Олени Мандзюк Луцьк Сергій: Я вважаю себе щасливою людиною. Країна може входити чи не входити куди завгодно, все залежить від того, як людина сприймає дійсність. Якщо вона радіє життю – це добре, вона завжди буде оптимістом, а якщо вона шукає тільки погане – таке в неї і буде життя. Якщо в голові безлад, якщо там нічого доброго немає, то завжди з людиною будуть відбуватися якісь проблеми.

Я вважаю себе щасливою людиною. Країна може входити чи не входити куди завгодно, все залежить від того, як людина сприймає дійсність. Якщо вона радіє життю – це добре, вона завжди буде оптимістом, а якщо вона шукає тільки погане – таке в неї і буде життя. Якщо в голові безлад, якщо там нічого доброго немає, то завжди з людиною будуть відбуватися якісь проблеми. Петро: Навіть не знаю. Так, щоб щастя з мене йшло – навряд чи. Для мене щастя – це здорова родина, щасливі діти, внуки в мене вже є. Щоб в країні було більш-менш нормально. Це для мене теж велике значення має.

Навіть не знаю. Так, щоб щастя з мене йшло – навряд чи. Для мене щастя – це здорова родина, щасливі діти, внуки в мене вже є. Щоб в країні було більш-менш нормально. Це для мене теж велике значення має. Тетяна: Я вважаю себе щасливою людиною. Все залежить від того, що людина вкладає в поняття щастя. Можливо, критерій для українців – це добробут лише матеріального плану. Так, я згідна, це впливає на рівень життя, але не в цьому щастя. Я думаю, в кожного з нас є речі і цінності, які в нас ніхто не забере. Наприклад, любов, знання, досвід – я думаю, в цьому наше щастя.

Я вважаю себе щасливою людиною. Все залежить від того, що людина вкладає в поняття щастя. Можливо, критерій для українців – це добробут лише матеріального плану. Так, я згідна, це впливає на рівень життя, але не в цьому щастя. Я думаю, в кожного з нас є речі і цінності, які в нас ніхто не забере. Наприклад, любов, знання, досвід – я думаю, в цьому наше щастя. Сергій: Поняття щастя – це відносне поняття. Є люди дуже бідні, але щасливі. Є дуже багаті, але нещасні. Себе вважаю щасливою людиною, маю чудову сім'ю – це моє основне. Я заради сім'ї живу. Насолоджуюсь спілкуванням, добрі друзі є, тобто, багато для щастя не треба. Потрібно мислити позитивно, шукати позитив щодня в житті – тоді все буде добре. Зверніть увагу Вчені вивели "формулу щастя": 4 речі, які зроблять вас абсолютно щасливими Харків Інна: Цілком (щаслива – 24 канал). Щоб всі були здорові, карантин закінчився – щастя в дрібницях. Можна, звичайно, чіплятися до якихось нюансів: хочеться в космос, хочеться ще чогось, але загалом щаслива.

Цілком (щаслива – 24 канал). Щоб всі були здорові, карантин закінчився – щастя в дрібницях. Можна, звичайно, чіплятися до якихось нюансів: хочеться в космос, хочеться ще чогось, але загалом щаслива. Микола: Відчуваю себе не дуже щасливим. Для щастя потрібно що? Здоров'я, заробіток добрий. Роботи зараз немає, на 2 місяці вигнали за свій кошт. Треба, щоб здорові рідні були – це найголовніше. Для щастя не багато треба, але все одно не вистачає.

Відчуваю себе не дуже щасливим. Для щастя потрібно що? Здоров'я, заробіток добрий. Роботи зараз немає, на 2 місяці вигнали за свій кошт. Треба, щоб здорові рідні були – це найголовніше. Для щастя не багато треба, але все одно не вистачає. Ксенія: Так, я вважаю себе щасливою. Сонце, добре повітря, друзі, сім'я – мені здається, що це все, що потрібно. Робота, щоб всі були щасливі, щоб люди тобі усміхались. Насправді щастя – в дрібницях.

Так, я вважаю себе щасливою. Сонце, добре повітря, друзі, сім'я – мені здається, що це все, що потрібно. Робота, щоб всі були щасливі, щоб люди тобі усміхались. Насправді щастя – в дрібницях. Сергій: Я щасливий, в мене бачите, які онуки? В мене їх аж 4. Звичайно, це щастя. Для щастя потрібно, щоб в сім'ї була злагода, щоб було здоров'я у всіх, щоб діти підростали, наступне покоління. Що ще треба? Київ Лідія: Ось щастя, ось воно біжить (онуки – 24 канал). Сім'я, дружба.

Ось щастя, ось воно біжить (онуки – 24 канал). Сім'я, дружба. Петро: Трішки б вік зменшити – були б щасливі. Вік, здоров'я – що ще потрібно таким орлам, як ми?

Трішки б вік зменшити – були б щасливі. Вік, здоров'я – що ще потрібно таким орлам, як ми? Олег: Улюблена робота – щастя. І щоб в сім'ї все було в порядку. До теми Наскільки українці були щасливими у 2020 році: несподівані результати опитування Тернопіль Марія: Не дуже щаслива, скажімо так. Треба для щастя більшого достатку і здоров'я.