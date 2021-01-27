Починають торгувати живими людьми, – Кравчук про обмін полоненими

Леонід Кравчук заявив, що російські окупанти на Донбасі з вересня 2020 року не передають списки для взаємного обміну полоненими. Незважаючи на аргументи з боку України, процес наразі заблокований.
Джерело: "Новости Донбасса"
Для блокування обміну полоненими російські бойовики вигадують все нові й нові причини.
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Зрештою перевели це в гру, яка виглядає дуже похмуро, тому що починають торгувати живими людьми,
– наголосив Кравчук.
За словами Кравчука, справжнісінькою грою є наміри бойовиків нібито віддати деяких полонених українців Віктору Медведчуку – куму президента Росії Володимира Путіна. Такий шлях відбувається "в обхід" налагодженої процедури взаємних обмінів.