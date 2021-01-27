Починають торгувати живими людьми, – Кравчук про обмін полоненими

27 січня 2021 , 23:59
Читать новость на русском

Леонід Кравчук заявив, що російські окупанти на Донбасі з вересня 2020 року не передають списки для взаємного обміну полоненими. Незважаючи на аргументи з боку України, процес наразі заблокований.

Джерело: "Новости Донбасса"

Для блокування обміну полоненими російські бойовики вигадують все нові й нові причини.

Актуально Корисливий обмін полоненими: як Путіна піарить Медведчука

Зрештою перевели це в гру, яка виглядає дуже похмуро, тому що починають торгувати живими людьми,
– наголосив Кравчук.

За словами Кравчука, справжнісінькою грою є наміри бойовиків нібито віддати деяких полонених українців Віктору Медведчуку – куму президента Росії Володимира Путіна. Такий шлях відбувається "в обхід" налагодженої процедури взаємних обмінів.

Медведчук і обмін полоненими: що відомо

  • Російські бойовики заявили, що мають намір передати декількох полонених. Про це начебто таємно домовився Медведчук.
  • Кум Путіна не попередив про свої переговори українську сторону, що є порушенням процедури обміну полоненими.
  • Кравчук заявив, що українська делегація у Тристоронній контактній групі не може не радіти поверненню українців. Однак приватні люди, як-от Медведчук, не мають права втручатися у врегулювання міжнародних конфліктів. Дії кума Путіна Кравчук назвав "політичним шарлатанством".
  • Олексій Арестович заявив, що поверненням українців можуть займатися лише відповідні державні органи.