Починають торгувати живими людьми, – Кравчук про обмін полоненими
Леонід Кравчук заявив, що російські окупанти на Донбасі з вересня 2020 року не передають списки для взаємного обміну полоненими. Незважаючи на аргументи з боку України, процес наразі заблокований.
Джерело: "Новости Донбасса"
Для блокування обміну полоненими російські бойовики вигадують все нові й нові причини.
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Зрештою перевели це в гру, яка виглядає дуже похмуро, тому що починають торгувати живими людьми,
– наголосив Кравчук.
За словами Кравчука, справжнісінькою грою є наміри бойовиків нібито віддати деяких полонених українців Віктору Медведчуку – куму президента Росії Володимира Путіна. Такий шлях відбувається "в обхід" налагодженої процедури взаємних обмінів.
Медведчук і обмін полоненими: що відомо
- Російські бойовики заявили, що мають намір передати декількох полонених. Про це начебто таємно домовився Медведчук.
- Кум Путіна не попередив про свої переговори українську сторону, що є порушенням процедури обміну полоненими.
- Кравчук заявив, що українська делегація у Тристоронній контактній групі не може не радіти поверненню українців. Однак приватні люди, як-от Медведчук, не мають права втручатися у врегулювання міжнародних конфліктів. Дії кума Путіна Кравчук назвав "політичним шарлатанством".
- Олексій Арестович заявив, що поверненням українців можуть займатися лише відповідні державні органи.
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