У профільному комітеті наразі є законопроєкт щодо перезавантаження Вищої ради правосуддя. Водночас – проєкт закону щодо обмеження повноважень Окружного адмінсуду Києва.

Наразі ОАСК фактично блокує багато рішень уряду. Однак ключове питання – до закону щодо ВРП. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв.

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Він пояснив, що в документі з Міжнародним валютним фондом і всередині країни є сподівання, що добір до Вищої ради правосуддя має відбуватись на прозорих засадах з участю, можливо, міжнародних спостерігачів.

Так звана гідра має коріння з ВРП, що потім формує суди. Починати потрібно з цього органу, я сподіваюсь, що найближчим часом комітет дійде консенсусу щодо фінального тексту законопроєкту, його проголосують і почнеться перезавантаження,

– сказав Чернєв.

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Вплив справи Стерненка на судову реформу

Водночас нардеп зауважив, що справа активіста Сергія Стерненка – це ще один лакмусовий папірець щодо судової системи, адже роками до неї питання було не лише щодо кримінальних проваджень.

"Ми розуміємо, що інвестори не йдуть до країни саме через те, що за одне рішення в якомусь суді можуть, умовно, переписати всі активи на іншого", – зазначив Єгор Чернєв. Він пояснив, що судова реформа – комплексна. У питанні щодо неї так званим спусковим гачком буде і справа Стерненка.

Громадськість вимагає справедливості, це не проста реформа, тому що це окрема гілка влади, а будь-які зміни з боку законодавчої влади в роботі судової системи – хотітимуть блокувати, підсумував депутат.



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