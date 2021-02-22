Рада Нацбезпеки 20 лютого повідомила про введення санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини та низки бізнес-партнерів. Обмеження наклали на десятки компаній, через які ведеться бізнес або просто ходять гроші, на майно, на літаки.

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

За що саме Медведчук отримав санкції і що під них не потрапило. Що в нього є в Україні і за її межами, а також наскільки для нього буде болючим таке рішення – читайте далі.

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Cанкції проти Віктора Медведчука наклали через трубу

Санкції наклали не за канали, а за трубу. Мовиться про 800 кілометрів труби нафтопроводу, які опинились під контролем фірми з орбіти Медведчука. І через які з Росії до Європи й України прокачували дизельне паливо.

Історія про те, як труба потрапила до Медведчука і перетворила його на медіамагната – варта кількох хвилин вашого часу. Ще з радянських часів і до 2014 через цей нафтопровід йшла прокачка російського дизпалива у Європу. При цьому належала труба російській державній "Транснефти". А мала б, як і кожна магістральна труба, – Україні.

З початком війни прокачка припинилась, а трубу нарешті націоналізували. Але вже у 2015 році за одне непомітне засідання суддя Рівненського суду повернув трубу росіянам. І владу це влаштувало.

От тільки поновити прокачку не вдалося, бо в трубі старий дизель, який Європа вже не купує. Його потрібно кудись подіти. На допомогу прийшло Міністерство оборони, яке викупило все це дизпаливо і допомогло очистити трубу.

Чому я кажу "на допомогу", якщо армії цей дизель реально згодився? Через ціну. Трубу треба було очистити, а ніхто, крім армії, цю соляру не купляв. І вилити теж не можна. Коли ви єдиний покупець, скільки заплатите? Та мінімум. В ідеалі – нуль, бо куди продавець подінеться. Але Міноборони платить власникам труби стільки, скільки вони попросили. А попросили вони добряче. І владу це влаштовувало.

Труба вже тоді була оформлена на структури, пов'язані з Медведчуком. Але у 2017 році цю оформленість "забронюють" завдяки довідці експерта з якогось регіонального інституту нафти, газу і всього хорошого. І тоді труба отримала:

половину ринку дизеля в Україні;

добрячий навар з прокачки дизеля в Європу;

десяток мільйонів доларів на рік прибутку.

Медведчук опинився за крок від купівлі телеканалів. І владу влаштовувало, хоча це – безпосередня загроза національній безпеці. Де Служба безпеки, що робила і чому не зупиняла його?

Тому що СБУ в цей час йому радше допомагала – зупиняла імпорт скрапленого газу. Але не для всіх. Фірмам, які пов'язані з Медведчуком – можна. І на додачу до дизеля з'явилася монополька і з газом.

В той момент вже, ніби, діяла мережа Glusco (власником є Віктор Медведчук – 24 канал). Так що зі збутом і газу, і дизеля проблем немає.



Власником мережі заправок Glusco є Медведчук / Фото пресслужби Glusco

Через рік партнер Медведчука скупить трійку телеканалів, і понесеться. А починалося все з труби.

У 2017 році магістральний нафтопровід остаточно передали в проросійське кубло, базуючись на папірці якоїсь "цьоці". Причому папірець про те, що нафтопровід не такий вже і магістральний. Медведчуку просто подарували цю трубу.

Зараз санкції, наскільки я розумію, базуються на розслідуванні СБУ, яке у січні 2021 нарешті виявило, що "цьоця" діяла в інтересах Медведчука, і рішення є незаконним, а нафтопровід – державним.

Такої охорони, як у Медведчука, немає ні в кого

Ще влітку 2019 журналісти Bihus.Info були вражені тим, як возять Медведчука. Тоді вони кілька днів провели біля його основного будинку в Києві. Такої кількості охорони взагалі ні в кого більше немає.

Дякуємо, що хоч зброю в чохлах возять, а не ходять відверто з калашами напоказ. Коли Медведчук виїжджає зі свого бункера, заради нього просто перекривають дороги.

Заради Медведчука перекривають дороги: дивіться відео

Нещодавно журналістам таки вдалося роздивитися повний склад кортежу. Медведчука охорона всаджувала в Maybach. Сама сідала в позашляховик Lexus. На дорозі вже чекав бус, який "падав" на хвіст одразу при виїзді на Грушевського.

Власне, для охорони Медведчука існує пара охоронних компаній, керівника яких він навіть зробив народним депутатом. А для тренування охоронців на Трухановому острові в Києві зробили цілу спортивну базу. Причому її просто збудували в центрі міста без жодних дозволів.

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Обнесли гектар парку і пляжу парканом. Маленький плюс в карму, адже наше розслідування змусило київську владу повертати собі цю землю.

Більшої відмороженості, ніж в охорони Медведчука, ми взагалі ніколи не бачили. Причому в будь-якій ситуації і на будь-якому з його об'єктів.

"Найупоротіший" епізод – коли навесні 2019 журналістів Максима Опанесенка з Марією Землянською озброєна охорона Медведчука кілька годин тримала посеред лісу. Бо їм здалося, що вони знімають його будинок.

Тоді охоронці Медведчука туди пригнали 2 свої знімальні групи. Щоб ті зняли сюжети про "терористів, які хотіли коптером вбити Медведчука й Марченко". Причому знімальні групи були на ручному керуванні. Їх просто при Максимі інструктували – що питати, як знімати, що потім розказувати.



Журналісти медведчуківських каналів / Фото Bihus.Info

Тому, коли після закриття на "112", ZIK, NewsOne почали скавучати про "де ж журналістська солідарність", ми реготали всією редакцією.

Чим володіє Медведчук

Санкції накладені на десяток людей і 2 десятки компаній. Які саме – поки що невідомо, але точно не на всі. Адже фірм, які тим чи іншим чином пов'язані з Медведчуком, є дуже багато.

Всі фірми, які є на моїй дружині, є в офіційних реєстрах. Про це відомо тим органам і податковим, які є. Тому моя дружина, як і я, декларуємо свої податки,

– заявив Віктор Медведчук.

У мене спочатку була ідея перерахувати всю пов'язану з Медведчуком мережу бізнесу і майна – як методичка, аби нічого не забули. Але я не можу цього зробити, тому що одних лише компаній в переліку – сотня.

Це те що знайшли за кілька годин аналізу. Десяток російських фірм, 50 офшорів, причому не тільки звичні Кіпри і Віргінські острови, а й різна екзотика, як-от Аруби.

Це імперія, збудована на дружбі з Путіним і ненависті до України. І давайте я просто, ігноруючи деталі, частки, зв'язки, поверхнево покажу що в цій імперії є. Лише основне з того, що вже знайшли.

► Почнемо з енергетики. Передусім це, звісно, магістральний нафтопровід, через який іде дизель, і який власне і призів до санкцій. Ця труба – і переливні комплекси, і багато іншої інфраструктури навколо, вони генерують десяток мільйонів доларів.

З російського боку труба виводить на Новошахтинський нафтопереробний завод і кілька трейдингових компаній, які у Медведчука викупили в останні роки. Це встановлювали колеги зі "Схем". І це не просто завод. Він входить до сотні найбільших російських підприємств.



Новошахтинський нафтопереробний завод / Фото з відкритих джерел

До заводу додаються: нафтові родовища у Сибіру, бурові комплекси і танкерний флот у десяток нафтоналивних кораблів. Це все у Медведчука жодними українськими санкціями не відібрати, звісно. Я говорю про це, щоб сказати – це бізнес перебуває під особливою увагою влади Росії, і до Медведчука переходив протягом 2017 – 2018 років. Нагорода за вірну службу. Це вже не десятки мільйонів доларів, а сотні.

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► В Україні в нього не тільки труба. Через різні офшорки і в партнерстві з Коломойським – постачання вугілля державній компанії "Центренерго". Це розпочалося вже за Зеленського.

Одеський перевальний комплекс – це перевантаження нафти і нафтопродуктів. Більшою мірою бізнес Коломойського, але в Медведчука відчутна частка.



Медведчук і Коломойський мають спільний бізнес / Колаж 24 каналу

► Мережа автозаправних станцій Glusco, які колись були "Роснефти", а потім продалися, заребрендилися й стали, ніби, пристойними швейцарськими АЗС.

► Це 3 обленерго і продаж електроенергії мешканцям Прикарпаття, Львівщини та Запоріжжя.

► ​Частки в металургійних заводах Дніпроспецсталь і Запорізькому заводі феросплавів.

► ​Частки в каналах Коломойського 1+1, 2+2 і ТЕТ. Однак у РНБО сказали, що санкції накладені на частку Медведчука, як на майно. Тобто продати чи переоформити не можна, але на роботі каналів це не відіб'ється.

► ​3 сільськогосподарські підприємства. В них на загал тисячі земельних ділянок, переважно на західній Україні. Лише на одній "конторі" ми нарахували 2 тисячі гектарів.

Окремо зазначу десятки гектарів морського узбережжя в Болгарії, яке ми знайшли нещодавно. Там вже не сільське господарство, звісно, а під забудову.

Більше про маєтки, автомобілі, яхти й літаки Медведчука – дивіться у відео.