З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я нарахувала майже 7 тисяч порушень збоку російських найманців. Лише впродовж минулої доби зафіксували 118 випадків.

Джерело: ОБСЄ

Більшість порушень були на Донеччині. Експерти кажуть, збільшенням агресії Росія намагається показати свою перевагу у війні. Однак зростання кількості атак помітили і міжнародні спостерігачі.

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Порушення на Донбасі

Загалом за час режиму тишу було 6 889 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Зокрема:

2 768 вибухів;

920 невизначених боєприпасів у польоті;

94 спалахи дульного полум'я;

55 освітлювальних ракет;

також щонайменше 3 052 черги та постріли.

Засідання ТКГ

Через атаки бойовиків українська делегація ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи. Але, здається, все було безрезультатно. Так само як і січнева зустріч політичних радників нормандського формату, яка закінчилась нічим.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу