З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я нарахувала майже 7 тисяч порушень збоку російських найманців. Лише впродовж минулої доби зафіксували 118 випадків.
Джерело: ОБСЄ
Більшість порушень були на Донеччині. Експерти кажуть, збільшенням агресії Росія намагається показати свою перевагу у війні. Однак зростання кількості атак помітили і міжнародні спостерігачі.
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Порушення на Донбасі
Загалом за час режиму тишу було 6 889 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Зокрема:
- 2 768 вибухів;
- 920 невизначених боєприпасів у польоті;
- 94 спалахи дульного полум'я;
- 55 освітлювальних ракет;
- також щонайменше 3 052 черги та постріли.
Засідання ТКГ
Через атаки бойовиків українська делегація ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи. Але, здається, все було безрезультатно. Так само як і січнева зустріч політичних радників нормандського формату, яка закінчилась нічим.
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