На початку літа пандемія COVID-19 піде на спад, – Рубан

Джерело:24 канал
У міністерстві охорони здоров'я запевнили, що Україна готова до сплеску захворюваності на коронавірус. Водночас спеціалісти припускають, що вірус матиме сезонність і почне зникати з потеплінням.
Це підтверджує начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Про це він розповів в ефірі.
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За його словами, є 2 стратегічних напрями щодо боротьби з коронавірусом:
Тому поява сонця, збільшення доби ультрафіолету зменшить агресивність цієї епідемії. Тому можна прогнозувати, що епідемія піде на спад з початку літа,
– зазначив Рубан.
Він зауважив, що Київ – завжди у лідерах по інфікуванню будь-якої хвороби, зокрема коронавірусу. Водночас говорити про третю хвилю COVID-19 у столиці – в жодному разі не можна.Зазначимо! Через стрімкий зріст кількості нових захворювань на COVID-19 Київську область віднесли до помаранчевої зони карантину.
"Це звичайний підйом захворюваності, який був прогнозований ще в січні, і МОЗ знало про це. Влада міста Києва зробить все, щоб не потрапити в червону зону", – додав Рубан.
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