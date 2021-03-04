На початку літа пандемія COVID-19 піде на спад, – Рубан

У міністерстві охорони здоров'я запевнили, що Україна готова до сплеску захворюваності на коронавірус. Водночас спеціалісти припускають, що вірус матиме сезонність і почне зникати з потеплінням.

Це підтверджує начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Про це він розповів в ефірі.

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Спад коронавірусу почнеться влітку

За його словами, є 2 стратегічних напрями щодо боротьби з коронавірусом:

формування колективного імунітету, який у Києві, та й загалом по Україні, сформований на рівні 40 – 50%. А епідемія піде на спад, коли цей показник буде понад 60% – у травні 2021 року;

оболонка збудника знешкоджується звичайним ультрафіолетовим випромінюванням, звичайним антисептиком, які використовують у побуті.

Тому поява сонця, збільшення доби ультрафіолету зменшить агресивність цієї епідемії. Тому можна прогнозувати, що епідемія піде на спад з початку літа,

– зазначив Рубан.

Київ – лідер по захворюваності

Він зауважив, що Київ – завжди у лідерах по інфікуванню будь-якої хвороби, зокрема коронавірусу. Водночас говорити про третю хвилю COVID-19 у столиці – в жодному разі не можна.

"Це звичайний підйом захворюваності, який був прогнозований ще в січні, і МОЗ знало про це. Влада міста Києва зробить все, щоб не потрапити в червону зону", – додав Рубан.

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