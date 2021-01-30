"Рома зробив крок і різко впав": побратими розповіли деталі загибелі військового Дзюбенка

Побратими розповіли деталі загибелі військового Романа Дзюбенка. Український герой пішов з життя у суботу, 30 січня.

Джерело: Armyinform

Близько 19:00 26 січня на Луганщині неподалік Новоолександрівки російські бойовики обстріляли позиції збройних сил України.

Куля влучила Дзюбенку у голову. Воїна госпіталізували. Декілька днів медики боролися за його життя. Однак, на жаль, врятувати героя не вдалося.

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Що розповіли побратими героя

Того вечора Дзюбенко та його друг Дмитро чергували на одному з постів.

Російські окупанти розпочали свої дії з провокації. Однак згодом обстріляли позиції українських військових з гранатомета. Били прицільно.

Друг загиблого розповів: "перша черга пройшла над нами. Ще за мить я побачив, як Рома зробив крок і різко впав на дно окопу". Дмитро кинувся надавати допомогу пораненому побратимові.

Чоловік побачив, що на касці Дзюбенка є вихідний отвір, і зрозумів: куля пройшла навиліт. Поранений не подавав жодних ознак життя.

Дмитро негайно зв'язався по рації з медиками. Черговий почав готувати евакуацію. Дмитро згадує: "Я притримував голову Роми. Мої руки, одяг, здавалося, все навколо було просякнуто кров'ю".

Медики прибули вже через 10 хвилин. Дмитро зізнався, що цей час видався йому вічністю.

Медики надали постраждалому першу медичну допомогу і почали готувати до госпіталізації.

Інфузційну терапію провели прямісінько в окопі.

До точки евакуації – приблизно кілометр – побратими несли пораненого на ношах.



Каска Романа Дзюбенка / Armyinform