"Рома зробив крок і різко впав": побратими розповіли деталі загибелі військового Дзюбенка

Побратими розповіли деталі загибелі військового Романа Дзюбенка. Український герой пішов з життя у суботу, 30 січня.
Джерело: Armyinform
Близько 19:00 26 січня на Луганщині неподалік Новоолександрівки російські бойовики обстріляли позиції збройних сил України.
Куля влучила Дзюбенку у голову. Воїна госпіталізували. Декілька днів медики боролися за його життя. Однак, на жаль, врятувати героя не вдалося.
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Що розповіли побратими героя
- Того вечора Дзюбенко та його друг Дмитро чергували на одному з постів.
- Російські окупанти розпочали свої дії з провокації. Однак згодом обстріляли позиції українських військових з гранатомета. Били прицільно.
- Друг загиблого розповів: "перша черга пройшла над нами. Ще за мить я побачив, як Рома зробив крок і різко впав на дно окопу". Дмитро кинувся надавати допомогу пораненому побратимові.
- Чоловік побачив, що на касці Дзюбенка є вихідний отвір, і зрозумів: куля пройшла навиліт. Поранений не подавав жодних ознак життя.
- Дмитро негайно зв'язався по рації з медиками. Черговий почав готувати евакуацію. Дмитро згадує: "Я притримував голову Роми. Мої руки, одяг, здавалося, все навколо було просякнуто кров'ю".
- Медики прибули вже через 10 хвилин. Дмитро зізнався, що цей час видався йому вічністю.
- Медики надали постраждалому першу медичну допомогу і почали готувати до госпіталізації.
- Інфузційну терапію провели прямісінько в окопі.
- До точки евакуації – приблизно кілометр – побратими несли пораненого на ношах.
Зверніть увагу!
Каска Романа Дзюбенка / Armyinform
З липня 2020 року на Донбасі діє
режим тиші
. Водночас російські окупанти повсякчас порушують його. На початку 2021 року бойовики суттєво активізувалися.