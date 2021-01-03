Рятувальники відшукали зниклого у горах туриста. Він заблукав поблизу Говерли, бо втратив орієнтування.

Підкорювати найвищу українську вершину він пішов об 11:00 3 січня, а вже за 4 години повідомив дружині, що не може спуститися звідти. Дружина відразу звернулася до рятувальників поста "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення, інформує пресслужба ДСНС.

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Вона розповіла, що зв’язок з чоловіком частково підтримувався. Відтак, о 16:00 на пошуки заблукалого туриста відправилися 4 рятувальників.

Віднайти чоловіка вдалося близько 16:50 в районі Малої Говерли. На щастя, медичної допомоги він не потребував.

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Рятувальники супроводжували туриста до навчально-спортивної бази "Заросляк". Туди вони дісталися о 17:45.