Побиття українського підлітка Юрія в Парижі: прокуратура почала розслідування

30 січня 2021 , 20:21
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Паризька прокуратура почала судове розслідування щодо побиття українського підлітка Юрія Крученика в столиці Франції. Напад на неповнолітнього українця стався 15 січня.

Джерело: BFMTV

Прокуратура Парижа почала наступну стадію розслідування справи 30 січня. 7 затриманих відправили під варту.

Важливо У Франції затримали ще 2 підозрюваних у нападі на українського підлітка

Побиття українського підлітка в Парижі: докладніше про розслідування

  • Затриманим готують обвинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.
  • 6 із 7 затриманих – неповнолітні. Усіх відправили під варту.
  • Ще 2 неповнолітніх помістили під судовий нагляд.

Жорстоке побиття українського підлітка Юрія в Парижі: коротко

  • Його жорстоко побили в передмісті французької столиці.
  • Юрій разом із друзями повертався з занять. Дорогою на них напала банда молодиків.
  • Зловмисники жорстоко побили хлопця, камери спостереження зафіксували, що злочинці навіть застрибували українцеві на голову.
  • Унаслідок звірського побиття хлопець потрапив до реанімації, він був у комі більше ніж тиждень.
  • Коли поліція прибула на місце події, молодикам вже вдалося втекти.
  • Мер Парижа Анн Ідальго закликала правоохоронців провести ефективне розслідування. А помічник президента країни Еммануеля Макрона зустрівся з мамою Юрія та висловив їй слова підтримки.
  • 28 січня 2021 року французькі правоохоронці затримали 8 підлітків і 1 повнолітнього. Вони можуть бути причетними до побиття неповнолітнього українця.
  • Наразі стан Юрія – стабільний. Українські дипломати підтримують зв'язок з його родиною та лікарями.