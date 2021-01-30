Побиття українського підлітка Юрія в Парижі: прокуратура почала розслідування
Паризька прокуратура почала судове розслідування щодо побиття українського підлітка Юрія Крученика в столиці Франції. Напад на неповнолітнього українця стався 15 січня.
Джерело: BFMTV
Прокуратура Парижа почала наступну стадію розслідування справи 30 січня. 7 затриманих відправили під варту.
Важливо У Франції затримали ще 2 підозрюваних у нападі на українського підлітка
Побиття українського підлітка в Парижі: докладніше про розслідування
- Затриманим готують обвинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.
- 6 із 7 затриманих – неповнолітні. Усіх відправили під варту.
- Ще 2 неповнолітніх помістили під судовий нагляд.
Жорстоке побиття українського підлітка Юрія в Парижі: коротко
- Його жорстоко побили в передмісті французької столиці.
- Юрій разом із друзями повертався з занять. Дорогою на них напала банда молодиків.
- Зловмисники жорстоко побили хлопця, камери спостереження зафіксували, що злочинці навіть застрибували українцеві на голову.
- Унаслідок звірського побиття хлопець потрапив до реанімації, він був у комі більше ніж тиждень.
- Коли поліція прибула на місце події, молодикам вже вдалося втекти.
- Мер Парижа Анн Ідальго закликала правоохоронців провести ефективне розслідування. А помічник президента країни Еммануеля Макрона зустрівся з мамою Юрія та висловив їй слова підтримки.
- 28 січня 2021 року французькі правоохоронці затримали 8 підлітків і 1 повнолітнього. Вони можуть бути причетними до побиття неповнолітнього українця.
- Наразі стан Юрія – стабільний. Українські дипломати підтримують зв'язок з його родиною та лікарями.
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