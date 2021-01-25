Шокує дикістю та ненавистю, – Зеленський про напад на українського підлітка у Парижі

25 січня 2021 , 08:46
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Володимир Зеленський відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі. Президент України назвав це варварством та закликав знайти й покарати нападників.

Посольство України у Франції залучене до цієї ситуації. Про це повідомив Зеленський у телеграм-каналі.

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Президент наголосив, що нападники мали арматури, тобто холодну зброю, а значить мали мету вбивати та калічити.

Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в'язниці,
– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – стимули.

Що відомо про стан постраждалого українця

Володимир Зеленський зазначив, що хлопець досі у важкому стані з численними травмами.

Лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає,
– додав президент.

Раніше медики діагностували у Юрія:

  • пробитий череп,
  • множинні переломи рук,
  • ребер,
  • зламаний ніс,
  • ножові поранення,
  • травми очей.

Український лідер зауважив, що знайти й покарати нападників – це не просто вимога України, а питання цивілізованості. На думку президента, у будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави.

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Побиття українського підлітка у Парижі: головне

  • 15 січня у центрі Парижа на гурт підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Вони були озброєні палицями, ножами та молотком.
  • Друзі Юрія встигли втекти, однак самому юнакові не пощастило. Нападники повалили його на землю та почали завдавати удари палицями та холодною зброєю.
  • До прибуття правоохоронців на місце події зловмисники встигли втекти.