Побиття українського підлітка у Франції: у МЗС розповіли про його стан

Нещодавно у столиці Франції Парижі невідомі напали на українського підлітка Юрія. Наразі стан хлопця – важкий, але є позитивна динаміка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Посольство України у Франції взаємодіє із французькими правоохоронцями для проведення об’єктивного розслідування, розшуку і притягнення до відповідальності нападників. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Що у МЗС кажуть про стан Юрія

За словами Ніколенка, український консул перебуває на постійному зв’язку із рідними українця та медичним закладом.

Стан юнака залишається важким, але з’явилася позитивна динаміка. Лікарі роблять усе можливе для його реабілітації,

– зауважив він.

До слова, раніше мати хлопця Наталія Крученик-Фаргат розповідала французьким ЗМІ, що її син після побиття перебував у штучній комі, а зараз його повільно з неї виводять.

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