Побитий підліток не був знайомий поліції, – посольство про скандальну інформацію в ЗМІ

У ЗМІ повідомляли, що український підліток Юрій, якого жорстоко побили у Парижі, був "добре відомий поліції агресивними діями". Однак у посольстві України у Франції цю інформацію спростували.

Джерело: Посольство України у Франції

Як зазначили у відомстві, Юрій не перебував у полі зору французьких правоохоронців. Такі дані вони оприлюднили, посилаючись на звіт поліцейських.

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Представники поліції Франції запевнили, що потерпілий не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям.

На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки, – додали у посольстві.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що 15-річний Юрій міг бути пов'язаний з бандою з району Богренель під назвою "RD4". Саме ця група раніше напала на людей.

Припускали, що побиття Юрія – це ймовірна помста за один з нападій цієї групи на інших. Також доказом називали те, що назва сторінки Юрія в інстаграмі має ініціали "4fp" – схожі на назву банди.

Побиття українця у Франції: коротко

Інцидент трапився 15 січня – тоді у Франції жорстоко побили 15-річного українського підлітка Юрія. Невідомі і з палицями й металевими прутами напали на компанію, у якій він перебував.

з палицями й металевими прутами напали на компанію, у якій він перебував. Втекти встигли усі діти, окрім Юрія. Зараз він з важкими травмами перебуває у реанімації. Юрія оперували вже кілька разів.

Коли хлопець отямився, то вже зміг говорити. Першим словом було "мама" .