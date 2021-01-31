Побічні ефекти основних вакцин світу та найяскравіші цитати Зеленського – відео тижня

У світі вже давно стартувала масштабна кампанія щеплень проти коронавірусу. Попри це, вчені розробляють ще й інші вакцини. Про дієвість та побічні ефекти основних препаратів вже почали говорити пацієнти. Володимир Зеленський 25 січня відсвяткував свій день народження. Українці згадали його найпопулярніші фрази, які змусили їх сміятися.

Джерело: 24 канал

До вашої уваги – найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

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Деталі про основні вакцини світу

Вакцин є вже багато, однак найдієвішим називають продукт співпраці фармкомпаній США та Німеччини Pfizer та BioNTech. Як зазначили вчені, її ефективність – 95%. Однак пацієнти почали скаржитись і на побічні ефекти. Зокрема, називали біль у місці, де робили щеплення, а також запаморочення, алергію та підвищену температуру тіла. Про інші препарати – дивіться у відео.

Що відомо про вакцини від COVID-19, які пропонують пацієнтам: відео

Як Зеленський змусив українців посміхатися

Володимир Зеленський за 2 роки президенства сказав не 1 фразу, яка стала справжнім жартом для українців, а також причиною для сотень мемів. Зокрема, його цитата "Вийди звідси, розбійнику" стала чи не найпопулярнішою. Її друкували на одязі, посуді і навіть писали пісні.

Які ще фрази говорив президент: дивіться відео

У ПАРЄ не підтримали ініціативу України проти Росії

Українська делегація у повному складі відвідала засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у Франції. Приїхали, аби позбавити російських представників права участі в сесіях ПАРЄ. Однак цього зробити не вдалося. Резолюція, яка передбачала підтвердження повноважень Росії, набрала необхідну кількість голосів.

Україна хотіла позбавити Росію участі у ПАРЄ: дивіться відео 24 каналу

Наслідки санкцій США проти Дубінського

Проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у США ввели санкції через його ймовірне втручання у вибори президента Америки. Деякі депутати вимагають, аби Дубінського на час розслідування виключили з фракції, однак той не погоджується. Зеленський нібито просив його самостійно скласти повноваження, але Дубінський запевнив, що для цього немає жодних підстав.

Чи пробачать Дубінському санкції від США: дивіться відео

Деталі у законі про референдум

У Раді нардепи підтримали законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" у другому читанні – висловились "за" 255 нардепів. Однак не усі погоджуються, що закон потрібен. Деякі експерти запевнили, що завдяки цьому документу тепер зможуть маніпулювати деякі особи.

Що змінить закон про референдум: дивіться відео