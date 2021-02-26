Побачив, що з Росією домовитися неможливо, – Кравчук про обіцянки Зеленського припинити війну

Під час вступу на посаду президент Володимир Зеленський вважав, що зможе швидко припинити війну з Росією. Однак згодом він зрозумів, що з Москвою домовитися неможливо.

Таку думку в інтерв'ю виданню висловив перший президент України Леонід Кравчук.

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З Росією домовитися про закінчення війни неможливо

За його словами, п'ятий президент Петро Порошенко "щиро вірив", що зможе домовитися і за 2 тижні припинити війну.

Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (Росією – 24 канал) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення,

– зазначив Кравчук.

Він додав, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Зеленський виступив за перегляд мінських угод. "І, до речі, це сказала й Ангела Меркель, що мінські угоди – це не висічені на камені слова", – додав політик.

На думку Кравчука, без зміни основних концептуальних позицій мінського і нормандського формату домогтися успіхів не вдасться.