Під час вступу на посаду президент Володимир Зеленський вважав, що зможе швидко припинити війну з Росією. Однак згодом він зрозумів, що з Москвою домовитися неможливо.

Таку думку в інтерв'ю виданню висловив перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте також Яка це в біса провокація, це – війна: Кравчук про ситуацію на Донбасі та п'яту колону

З Росією домовитися про закінчення війни неможливо

За його словами, п'ятий президент Петро Порошенко "щиро вірив", що зможе домовитися і за 2 тижні припинити війну.

Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (Росією – 24 канал) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення,

– зазначив Кравчук.

Він додав, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Зеленський виступив за перегляд мінських угод. "І, до речі, це сказала й Ангела Меркель, що мінські угоди – це не висічені на камені слова", – додав політик.

На думку Кравчука, без зміни основних концептуальних позицій мінського і нормандського формату домогтися успіхів не вдасться.

Зверніть увагу! Раніше в інтерв'ю BBС Зеленський знову заявив, що піде з посади, якщо не зможе закінчити війну. Він зазначив, що не чіпляється за рейтинги чи владу, але якщо "не зможе закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію".