Реакція росіян на затримання опозиціонера Олексія Навального була і залишається бурхливою. В аеропорту "Внуково" було понад тисяча людей, не зважаючи на сильний мороз. Водночас у Росії не виключають можливість масових протестів.

Людей затримували в аеропорту, проте вони кричали: "Свобода Навальному". Про це в ефірі 24 каналу заявив шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

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Він зазначив, що під час суду щодо опозиціонера Олексія Навального в приміщенні відділку поліції міста Хімки були порушені всі процесуальні норми, зокрема ніхто не попереджав адвокатів.

"Я в Росії живу 37 років, але перший раз бачу, щоб суд робили прямо в ОВД, де затримали людину. Можливо, це відбувається вперше в історії Росії", – сказав журналіст.

Він зазначив, що наступна ключова дата буде 29 січня, коли вже будуть приймати рішення саме щодо кримінальної справи, чи переводити умовний термін в реальний арешт.

Це тільки початок, оскільки процес розвивається. Якщо Путін вирішить застосувати жорсткі заходи – перевести умовний термін в реальний, я думаю, тоді ми побачимо по-справжньому масовий протест,

– сказав Роман Доброхотов.

Заміна умовного терміну на реальний

За його словами, заміна умовного терміну на реальний – це найгірше, що може відбутися. Олексію Навальному можуть призначити штраф, домашній арешт, і можуть не переводити умовний термін в реальний, повідомив журналіст.

Він зазначив, що спочатку відповідні заходи були для залякування, влада прийняла відповідне рішення, коли Навальний був ще в Берліні – щоб він не повертався в Росію. Можливо, коли він повернувся, влада передумає по-справжньому арештовувати його, сказав Доброхотов.

Згідно зі словами журналіста, якщо у Росії не хочуть остаточно псувати собі імідж, то виберуть якийсь штраф або домашній арешт.

Довідка. Правоохоронці затримали Навального у аеропорту "Шереметьєво" 17 січня під час проходження паспортного контролю. Його оголосили у розшук в Росії справу "Ів Роше", щодо неї опозиціонера ще у 2014 році засудили до 3,5 років умовно.

Ймовірність повторного отруєння

Роман Доброхотов наголосив, що є різниця між таємним отруєнням, коли людина помирає і його прибічники думають, що він був отруєний, але доказів нема та тим, коли людину вбивають на очах у всіх.

Якщо зараз буде наступне отруєння – всі розумітимуть, хто винен. Якщо Путін вирішить повторити отруєння – це вже буде перехід від таємного до відкритого політичного терору,

– сказав журналіст.

Він додав, що Кремль готовий на відповідні дії і до того, що масові протести – реальні. Також Роман Доброхотов повідомив, що настрої людей дуже змінилися за останні місяці, ймовірно у влади є всі підстави побоюватися масових протестів в Росії.