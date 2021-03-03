Сьогодні, 3 березня, Рада провалила оновлення Вищої кваліфкомісії суддів – органу, який займається відбором і оцінюванням суддів.

Депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт № 3711д, який повністю віддає формування ВККС в руки Вищій раді правосуддя.

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Небезпечна Вища рада правосуддя

ВРП – це той самий орган, який кришує покидьків у мантіях і переслідує незалежних суддів. ВРП лишила на посадах суддів Майдану і "відмазує" мафію з ОАСК.

Тепер саме члени ВРП на пару з Радою суддів обиратимуть майбутній склад ВККС.

Так, № 3711д передбачає участь міжнародних експертів в конкурсній комісії. Але є два але: конкурсна комісія не відбирає членів ВККС, а лише фільтрує кандидатів, і в самій конкрусній комісії представники Ради суддів мають блокуючий голос.

Рік тому Рада суддів делегувала до складу конкурсної комісії:

– суддю, якій нібито мав передати хабар член ВРП Павло Гречківський;

– суддю, який їздив на автівці, оформленій на секретарку;

– суддю, який ухвалював рішення щодо дозволів на видобуток бурштину у так званій "бурштиновій справі", яку розслідує НАБУ.

Як ви думаєте, за кого голосуватимуть такі судді в конкурсній комісії? Адже саме від майбутньої ВККС залежить, чи пройдуть вони кваліфоцінювання, чи будуть ганебно звільнені.

Міжнародних експертів же хочуть використати як ширму для створення кишенькової ВККС. І я дуже сумніваюсь, що вони погодяться на таку роль.

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Народні депутати плюнули в очі суспільству, яке вимагає перезавантаження ВРП, і стали на бік суддівської мафії.

Тим часом, наступна акція проти суддівського свавілля – Ні з’їзду суддівської нечесті! – 9 березня. Зустрінемось там.