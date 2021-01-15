Вищий антикорупційний суд ще на 2 місяці продовжив розслідування щодо так званих "плівок Вовка". Справа стосується голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

ВАКС продовжив розслідування справи про "плівки Вовка": деталі

Зауважимо, що суддя ВАСК Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів і продовжив розслідування. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Також вищезазначену інформацію підтвердили в НАБУ.

До теми САП просить продовжити розслідування у справі Вовка та його колег з Окружного адмінсуду

У справі мовиться про:

створення злочинної організації,

зловживання впливом,

захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва під головуванням Павла Вовка.

Загалом підозрюють 12 осіб. Зокрема, самого Вовка, 6 його підлеглих і голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

"Тепер у детективів є ще два місяці для збирання доказів, завершення експертиз тощо", – підкреслюють активісти.

У ЦПК додають, що раніше суддя відмовився продовжити розслідування та повернувши клопотання назад детективам. Але після доопрацювання він усе ж задовольнив нове клопотання та продовжив терміни розслідування до 17 березня.

Лишилося ще застосувати до керівника ОАСК Павла Вовка примусовий привід до суду для обрання запобіжного заходу, адже сам він ігнорує повістки. Раніше Біцюк із сумнівними обґрунтуваннями не дозволив примусово його доправити,

– зауважили у Центр протидії корупції.

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Головне про "плівки Вовка"

Влітку 2019 року працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, в яких судді Окружного адміністративного суду Києва домовлялися про конкретні судові рішення.

17 липня 2020 року НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов. Відповідна інформація підтвердила тиск суддів на вищі органи влади – на основі плівок суддів залучили до кримінальної відповідальності.

У НАБУ стверджують, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.

До прикладу, відомо про справи щодо відсторонення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун , про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

, про протиправність дій директора НАБУ та нардепа щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію Зрештою Вовка оголосили в розшук , адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них. Однак 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК.

, адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них. Однак 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК. Також у розшуку перебувають заступник Вовка, 2 суддів і 3 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

З біографією скандального очільника ОАСК Вовка можете ознайомитися за цим посиланням.