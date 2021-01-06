Вищий антикорупційний суд не має наміру далі розслідувати справу про створення злочинної організації і захоплення влади. Саме у цьому провадженні фігурує скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання щодо продовження розслідування справи. Про це повідомляє Центр протидії корупції у телеграм-каналі.

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Хоча детективи просили суддю ще 2 місяці, аби продовжити розслідування. Проте суддя відмовив. До слова, термін справи закінчувався 17 січня.

Чому суд прийняв таке рішення

У ЦПК зазначили, що причини – невідомі, адже повне рішення ще не оприлюднили. До речі, у цій справі рішення не публікують назагал, тож, ймовірно, причини так і не пояснять.



Оскільки рішення не можна оскаржити, то справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування завчасно.

Справа Вовка: коротко