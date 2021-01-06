"Плівки Вовка": суд відмовився розслідувати справу, – ЦПК
Вищий антикорупційний суд не має наміру далі розслідувати справу про створення злочинної організації і захоплення влади. Саме у цьому провадженні фігурує скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.
Суддя ВАКС Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання щодо продовження розслідування справи. Про це повідомляє Центр протидії корупції у телеграм-каналі.
До теми ВАКС відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК Вовка
Хоча детективи просили суддю ще 2 місяці, аби продовжити розслідування. Проте суддя відмовив. До слова, термін справи закінчувався 17 січня.
Чому суд прийняв таке рішення
У ЦПК зазначили, що причини – невідомі, адже повне рішення ще не оприлюднили. До речі, у цій справі рішення не публікують назагал, тож, ймовірно, причини так і не пояснять.
Оскільки рішення не можна оскаржити, то справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування завчасно.
Справа Вовка: коротко
- Главу ОАСК та 6 його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації. Ймовірно, вони планували захопити державну владу.
- У НАБУ стверджують, що судді виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.
- Вовка оголосили в розшук, адже він ігнорував допити НАБУ і не приходив на них.
- 5 січня суд відмовив у примусовому приводі очільника ОАСК.
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