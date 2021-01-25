Скандали з Тупицьким: чи вирішить звільнення глави КСУ конституційну кризу

Під кінець 2020 року конституційна криза отримала ще більш яскраве забарвлення. Журналісти опублікували записи, які свідчать, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький причетний до хабарництва, рейдерства і неправдивих свідчень.

Правосуддя по-новому: 24 канал

Після цього ДБР повідомило Тупицькому підозру у злочинах, а Зеленський видав указ про його відсторонення від посади. Втім проблеми з Конституційним Судом як були, так і залишились.

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Конституційна криза

Конституційний Суд ухвалив цілу низку доленосних для держави рішень у 2020 році. Зокрема:

скасував судову реформу та відповідальність суддів за злочинні рішення;

визнав неконституційною частину закону про НАБУ та призначення його керівником Артема Ситника;

під загрозою опинилось створення Антикорупційного суду та земельна реформа;

останньою краплею стало скасування відповідальності за брехню у деклараціях та блокування діяльності НАЗК.

Останнє взагалі поставило під ризик європейське майбутнє країни та співпрацю зі стратегічними партнерами – США та ЄС. З юридичної точки зору ці рішення є більш ніж сумнівними. Венеціанська комісія прямо вказала, що вони "підривають довіру суспільства до конституційного правосуддя загалом". Стало очевидно, що Конституційний Суд захищає не Конституцію і громадян, а свої власні, або навіть ворожі Україні інтереси.

Сумнівна репутація

Частина суддів Конституційного Суду – це люди з дуже сумнівною репутацією та компетентністю. Адже головне правило, за яким їх призначали – не професіоналізм, доброчесність та незалежність, а лояльність до певних груп.

Сам Тупицький починав суддівську кар'єру у Куйбишевському суді Донецька.

Потім керував Львівським і Дніпропетровським апеляційними господарськими судами.

А у травні 2013 року Віктор Янукович призначив його суддею Конституційного Суду.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Здавалось би – яке Тупицький має відношення до конституційного права? Завдяки плівкам, оприлюдненим журналістами "Схем", ми отримали чіткі докази, як стають суддями Конституційного Суду.

Плівки Тупицького

Тупицький сам розповів, що посаду йому запропонував попередній голова суду Овчаренко. Потім була співбесіда з Януковичем і все – посада у Тупицького у кишені.

► Крім цього, виявляється, Тупицький тісно пов'язаний з символом корупції у судах часів Януковича Віктором Татьковим. Завдяки цим зв'язкам допомагав бізнесмену Дрегеру через судові рішення отримати контроль над Зуївським заводом. За це він отримав свою частку у заводі.



Віктор Татьков / Фото Liga.net

Тупицький не просто так зустрічався з ним. Він хотів домовитись, щоб бізнесмен не давав показань слідству і не викрив самого суддю. А це ще один злочин. Очевидно, що ці записи відповідають дійсності, бо сам Тупицький їх не спростував, а слідчі ДБР 28 грудня повідомили йому про підозру у свідомо неправдивих показаннях та підкупі свідка.

Відпочинок Тупицького

Наступного ж дня президент видав указ про відсторонення голови Конституційного суду від посади. Але Тупицький не дуже засмутився та поїхав відпочивати в Арабські Емірати. За даними ЗМІ, він разом з сім'єю поселився у розкішній віллі з 4 спальнями та басейном, яка обходиться у 300 тисяч гривень на день. У КСУ цю інформацію спростували. Там запевнили, що весь відпочинок обійшовся Тупицькому у менше ніж 250 тисяч гривень.

Після повернення з відпочинку починається ще цікавіше. Охорона не допускає його до робочого місця і на сайті суду щодня з'являються відкриті звернення до генпрокурорки та президента, де Тупицький стверджує про незаконність дій прокуратури, президента та охорони. Натомість у президента наполягають, що суддя відсторонений. А у ДБР офіційно стверджують, що він обґрунтовано підозрюється у злочинах, належно повідомлений про підозру та правильно відсторонений.

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Які можливі наслідки

Навіть, якщо справа дійде до суду, то Тупицький однозначно виграє і повністю уникне покарання. Тому усі ці дії – це не про його покарання та реальне розв'язання проблеми. Очевидно у президента хочуть просто натиснути, щоб змусити Тупицького піти самостійно та призначити на його посаду свою людину.

Звільнення Тупицького у такий спосіб є боротьбою з наслідками, а не причиною. А причина у тому, що відсутність справжнього і прозорого конкурсу приводить на посади таких "тупицьких". І його наступник може бути таким самим.

Тупицького можна звільнити у законний спосіб і досить швидко. Закон передбачає, що суддя Конституційного Суду підлягає звільненню за вчинення істотного дисциплінарного вчинку. Оприлюдненої інформації більш ніж достатньо для висновку, що його дії несумісні із статусом судді. Однак нюанс у тому, що таке рішення може ухвалити лише сам Конституційний Суд на спеціальному засіданні.

31 грудня суд отримав звернення від мене та "Фундації DEJURE" про звільнення Тупицького за істотні порушення. Однак минув майже місяць, а судді КСУ не поспішають звільняти свого голову. Навіть не ініціюють засідання і приховують інформацію про те, у кого на розгляді це звернення.

5 січня були загальні збори суддів КСУ. За їх результатами на сайті оприлюднено заклик до президента діяти у межах Конституції й жодного слова про дії Тупицького.

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Виходить, що лише звільнення Тупицького не є вирішенням конституційної кризи. Треба нарешті затвердити і запустити процедури призначення суддів, які б приводили на ці посади чесних і незалежних професіоналів, а не таких Тупицьких. Для цього негайно потрібні зміни до законодавства. А це вже відповідальність президента та парламенту.