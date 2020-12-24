Оприлюднених "плівок", на яких фігурує глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький, достатньо для його відсторонення. Федір Веніславський вважає, що виклик глави КСУ до Офісу генпрокурора виправданий.

Веніславський про "плівки" Тупицького

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський у коментарі "НВ" заявив, що існування плівок ставить під сумнів право Олександра Тупицького обіймати посаду голови КСУ.

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За наявною у мене інформацією, плівки, які були записані в рамках проведення досудового розслідування, є легальними та з усіма необхідними дозволами,

– розповів Веніславський.

Він уточнив, що суд дозволив проводити негласні заходи спостереження і зняття інформації. А це відповідно стало підставою для реєстрації кримінального провадження. "Тому пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру", – пояснив представник президента.

Він уточнив, що справу відкрили за 2 статтями

про введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;

перешкоджання появі свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання свідчень чи висновку.

Чому можна розглядати питання відсторонення глави КСУ

Оприлюднені плівки, в яких фігурує глава Тупицький, вже свідчать, що він не відповідає критеріям судді Конституційного Суду, закріпленим в Конституції,

– додав Веніславський.

Зокрема, про високі моральні якості та професіоналізм.

Представник Зеленського у КСУ переконаний, що цього достатньо для того, аби судді Конституційного Суду на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею.

Виклик Тупицького до Офісу генпрокурора: що відомо