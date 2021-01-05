Правоохоронці готові провести слідчі дії з експрацівником білоруських спецслужб Ігорем Макаром. Саме він оприлюднив аудіозаписи, на яких ці спецслужби обговорюють вбивство журналіста Павла Шеремета.

Викривача запросили до України

Правоохоронці хочуть отримати додаткову інформацію про ймовірних замовників вбивства Шеремета. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Наразі розпорядник аудіозапису перебуває в одній з країн Євросоюзу. Тому для нього підготували запрошення в Україну . Чоловік отримає статус свідка, тож йому забезпечать охорону.

. Чоловік отримає статус свідка, тож йому забезпечать охорону. Крім того, сформували групу з правоохоронців, які можуть невдовзі поїхати до викривача.

Також у поліції наголосили, що справа про "білоруський слід" стосується лише замовників вбивства. Над цими матеріалами працюють в окремому кримінальному провадженні. Натомість рішення про виконавців ухвалюватиме суд.

Правоохоронці нагадали, нібито раніше слідство теж говорило, що одним із мотивів злочину могла бути професійна діяльність Шеремета, який неодноразово критикував білоруську владу.

Зверніть увагу! Правоохоронці звинувачують у вбивстві Шеремета військовослужбовця Андрія Антоненка, медика Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь. Попри обурення суспільства через брак доказів, у грудні усім продовжили запобіжні заходи.

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