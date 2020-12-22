Журналісти продовжують викривати зловживання голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Цього разу журналісти показали причетність голови КСУ до суддівського шахрайства, а також встановили його зв'язок з Зуївським енергомеханічним заводом, що залишився на окупованій Донеччині.

Інформацію отримали з плівок розмови між Олександром Тупицьким і бізнесменом Владиславом Дрегером 2018 року. Про це повідомляє проєкт "Схеми".

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Плівки Олександра Тупицького

Вони записані 12 жовтня 2018 року в одному з київських кафе неподалік від Конституційного Суду. Записував їх донецький бізнесмен Владислав Дрегер – давній знайомий Олександру Тупицького, який почав співпрацювати з правоохоронцями.

Власне, дізнавшись про останній факт, Тупицький і покликав знайомого на зустріч. Та він не знав одного – Дрегер вже тоді прийшов з прослуховуючими пристроями.

Владислав Дрегер ж планував дати викривальні свідчення на суддю Віктора Татькова – колишнього голову Конституційного Суду й ще одного доброго знайомого Олександра Тупицького.

Що показали плівки голови КСУ

Основна тема – переділ Зуївського енергомеханічного заводу, який відбувся ще у 2006 році. Тоді на нього поклав око саме бізнесмен Владислав Дрегер.

Судові спори в цій справі розглядали донецькі судді – Артур Ємельянов і Віктор Татьков. Дрегер не знав жодного з них, тож по допомогу звернувся до свого знайомого, теж донецького судді Олександра Тупицького.

Внаслідок цієї історії Владислав Дрегер став власником цього заводу, а 40% у ньому отримав Татьков, але не напряму, а через свого знайомого юриста – Антона Яїцьківа.

Цей факт давно підтвердили правоохоронці, які шукають Татькова. Та тепер з'ясувалася й причетність до заводу Тупицького, якого теж представляє посередник – Борис Румак, якому в цей час Тупицький видавав довіреність на керування своїм авто.

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Після приходу до влади Віктора Януковича у Владислава Дрегера почалися проблеми, адже він мав давній конфлікт з сином "легітимного" Олександром Януковичем.

Проти бізнесмена відкрили низку справ і він 3 роки провів у СІЗО. Щоб завод не відібрали, Дрегер свою частку "тимчасово" оформив на Яїцьківа, але як з'ясувалося, назавжди попрощався з нею.

У розмовах з Дрегером Тупицький пропонує йому 2 варіанти вирішення питання заводу – спільно з Татьковим його "попилити" або ж "натравити" СБУ на Татькова, мовляв, він підтримує бойовиків і веде там бізнес, а згодом взяти з нього гроші за врегулювання цього питання.

Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?

– заявив Олександр Тупицький.

Корупція Олександра Тупицького

Обговорював з бізнесменом голова КСУ й свій життєвий шлях. Зокрема, скаржився на те, якою ж поганою була його робота до Конституційного Суду. Мовляв, ніде було хабаря взяти.

"Мене відправили у Дніпропетровськ, де я просидів на "підсосі". Тому що Дніпропетровськ – там лише такі реєстри, що х*й копійку хто дає – все йде нагору й вже зверху ці всі реєстри зводяться, така ситуація", – бідкався Тупицький.

Тоді екссуддя КСУ В'ячеслав Овчаренко запропонував йому піти в Конституційний Суд, а Віктору Януковичу – кандидатуру Тупицького.

Крім того, Олександр Тупицький розповів, що ще у 2013 році Овчаренко попереджав, що його готують на голову КСУ. Це сталося вже після втечі Віктора Януковича – у 2019 році.