В українських слідчих ізоляторах створили платні камери. З моменту початку їх роботи держава отримала 2 мільйони гривень.

Гроші витрачають на ремонт звичайних камер у СІЗО. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Цікаво Який вигляд має платна камера у львівському СІЗО: фото, відео Малюська продемонстрував фото відремонтованої платної камери на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі. Її собівартість – 67 450 гривень. Традиційно нагадую: за цей ремонт сплачено 0 гривень платників податків,

– зауважив міністр.

Камера у Київському ізоляторі / Фото Денис Малюська

Камера після ремонту / Фото Денис Малюська Платні камери у СІЗО: що відомо 8 травня у СІЗО Києва з'явились перші платні камери. Щоб перебувати у такій камері добу – треба заплатити 2 000 гривень. За тиждень – 8 000 гривень, а за місяць – 12 000 гривень.

Такі камери через певний період часу з'явились і в інших містах. Зокрема, у Вінниці, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Мін'юст у липні повідомив про те, що у СІЗО можна придбати подарунковий сертифікат на користування послугами платних камер.