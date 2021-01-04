Скільки Україна заробила на платних камерах у СІЗО: Малюська назвав цифру
В українських слідчих ізоляторах створили платні камери. З моменту початку їх роботи держава отримала 2 мільйони гривень.
Гроші витрачають на ремонт звичайних камер у СІЗО. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Малюська продемонстрував фото відремонтованої платної камери на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі. Її собівартість – 67 450 гривень.
Традиційно нагадую: за цей ремонт сплачено 0 гривень платників податків,
– зауважив міністр.
Камера у Київському ізоляторі / Фото Денис Малюська
Камера після ремонту / Фото Денис Малюська
Платні камери у СІЗО: що відомо
- 8 травня у СІЗО Києва з'явились перші платні камери. Щоб перебувати у такій камері добу – треба заплатити 2 000 гривень. За тиждень – 8 000 гривень, а за місяць – 12 000 гривень.
- Такі камери через певний період часу з'явились і в інших містах. Зокрема, у Вінниці, Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
- Мін'юст у липні повідомив про те, що у СІЗО можна придбати подарунковий сертифікат на користування послугами платних камер.
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