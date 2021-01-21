В Україні вже встановили вартість проїзду платними дорогами. Мова йде про шість доріг, які планують передати в концесію. Але експерти впевнені, щонайближчим часом очікувати в Україні появи платних доріг все ж не варто.

Сайт 24 каналу розповідає, наскільки це вдала ініціатива та чого від неї очікувати.

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Що таке концесія і скільки коштуватиме проїзд платними дорогами

Перш за все варто нагадати, що концесія – це передача природних багатств або господарських об'єктів, що належать державі або громаді, у тимчасову експлуатацію приватним особам, іншим державам чи іноземним фірмам. А сам концесіонер бере на себе зобов'язання по створенню чи управлінню об'єктом.

Тобто, ті дороги, які було обрано раніше, просто передадуть інвесторами, які будуть покращувати покриття. Своєю чергою, інвестори отримають державні гарантії повернення значної частини тих коштів, які вони вкладають.

Наразі в Україні немає концесійних доріг, але у 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає будівництво таких автошляхів.

У концесію хочуть передати наступні автошляхи:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Наприкінці 2020 року Кабінет міністрів встановив ціни на проїзд дорогами, переданим у концесію. Так, зазначалося, що вартість одного кілометру проїзду на платній дорозі залежатиме від виду транспорту.

Всі ціни:

Мотоцикли та легкові автомобілі – 0,023 євро (78 копійок) .

. Вантажні авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн – 0,045 євро (1,53 гривні) .

. Вантажні авто та автопоїзди з дозволеною максимальною масою більше ніж 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння більше ніж 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн — 0,133 євро (4,54 гривні).

Така система давно діє у багатьох європейських країнах, але про те, як вона буде працювати та чи вдала це ідея взагалі, ми розпитали у експертів.

Що кажуть про платні дороги експерти

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зауважив, що в Європі платні дороги існують поруч з безкоштовними. Тобто, у водія є вибір їхати по платній чи безкоштовній дорозі. Причому безплатні дороги якісні, просто вони мають більше поворотів та перехресть і швидкість на них має більше обмежень.

Натомість у водіїв в Україні не буде вибору. Іншої дороги крім платної в них не буде. Варто нагадати, що станом на 2020 рік акциз на бензин в Україні становив 0,2135 євро за літр, акциз на дизпаливо 0,1395 євро за літр. Купуючи бензин, українські водії сплачують акциз, який має йти на ремонт доріг. Тобто, віддаючи дороги в концесію та змушуючи водіїв платити за проїзд, влада стягує плату двічі за ремонт доріг. При цьому якість ремонту залишається вкрай низькою. Викликають сумніви, що концесіонери побудують автобани в Україні,

– каже Хмелевський.

Він додає, що швидше за все вони просто будуть ремонтувати дороги, як це робиться й зараз. Тобто, якісних доріг ми не отримаємо, просто доведеться ще додатково платити за проїзд. Запровадження платних доріг в такому вигляді в Україні призведе до зростання вартості проїзду та товарів, які перевозяться, що принесе велику шкоду економіці України.

Схожу думку недавно висловлював і Олег Назаренко, гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Він пояснив, що в ЄС є право вибору: хочеш – платиш і їдеш по прекрасній платній дорозі, а хочеш – безкоштовно їдеш по безкоштовній (гіршої якості, але абсолютно нормальній)

Боюся, що у нас при наявності платної дороги повністю припинять ремонт безкоштовної й що виникне "вибір": або платна дорога, або вибоїни, подолання яких під силу тільки танку,

– зауважив експерт.

Роман Хміль, ексголова дорожнього департаменту Міністерства інфраструктури України, в ефірі Українського радіо сказав, що у нас кількість машин на дорогах у 3-5 разів нижча, ніж в Європі. А вартість будівництва одного кілометра доріг така сама. Відповідно, для того, щоб дороги в Україні окупилися збором плати за проїзд, ціна за проїзд за кілометр має бути уп’ятеро вища, ніж в Європі.

Концесія в європейських країнах показала себе добре, коли немає вимоги забезпечити безкоштовний проїзд альтернативним маршрутом. В Україні законодавчо вимагається, що якщо якась дорога є платна, то паралельно до неї має бути альтернативний безкоштовний маршрут, яким можуть проїхати громадяни. У країнах, де таке законодавство, як у нас, концесії не працюють,

– зауважив Роман Хміль

Загалом, щоб концесійна дорога окупила себе, потрібно буде 25-30 років. В інших країнах концесійні дороги складають лише 1% від всіх автомереж. Експерти впевнені, що найближчим часом не варто очікувати буму на будівництво концесійних доріг, а трафік в Україні недостатньо великий, щоб дозволити швидко окупити такі дороги.