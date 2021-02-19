В Україні естетична медицина та пластичні операції стають дедалі затребуванішими. Зокрема, навіть існує мода на деякі процедури.

Лікар естетичної медицини Дмитро Галкін в інтерв'ю розповів про особливості пластичної хірургії. Відповіді на найпоширеніші запитання щодо цієї професії – читайте в матеріалі.

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Скільки потрібно навчатися, щоб стати професіоналом

У медицині треба навчатися постійно. Не буває такого, що ти щось вивчив і знатимеш це завжди. Постійно змінюються методики, технології й треба знати про ці зміни. Від 1 курсу медичного університету до 1 власної операції проходить приблизно 10 – 11 років.



Дмитро Галкін / Фото 24 каналу

До пластичних хірургів звертаються люди з низькою самооцінкою

Це абсолютна неправда. Пластична хірургія естетичної медицини – це не тільки великі губи чи груди, а й реконструктивна хірургія. Зокрема, це можуть бути:

обширні травми та їхні наслідки;

вроджені вади;

боротьба з віковими змінами;

зміна зовнішнього вигляду тіла після родів.

Це лише бажання бути красивим і відповідати образу, який людина собі уявляє.

Які процедури найчастіше роблять чоловіки

Останнім часом чоловіків стало набагато більше. Вони нарешті почали доглядати за своєю зовнішністю та тілом. Процедури, які вони обирають, є різними. Першочергово це ліпосакція або ліпоскульптурування, боротьба з віковими змінами та інтимна пластика.

Чи часто чоловіки приводять жінок на прийом

Мабуть, навпаки жінки приводять своїх чоловіків.

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Чи існує мода на якісь естетичні процедури чи операції

Мода завжди існує, але необхідно розуміти, як її формують. Якщо компанія-виробник створює якийсь новий імплант чи препарат, то він обов'язково стає модним. Друга складова – це коли спеціалісти починають освоювати нові методики. Згодом вони стають доступними й це теж є певна мода.

Однак вона змінюється. Найбільш популярними процедурами є контурна пластика губ та збільшення або корекція форм грудей.



Контурна пластина губ / Фото Unsplash

Чому дівчата після пластичних операцій схожі одна на одну

Це відбувається тому, що є певні канони краси. Ми вивчаємо пропорцію тіла, обличчя чи особливості якихось рис, адже там є певні стандарти.

Коли ми працюємо за цими стандартами, то рано чи пізно приходимо до якоїсь універсальної зовнішності.

Однак якщо говорити з досвіду, то з часом ти починаєш іноді виходити за межі канонів краси й бачити в кожній людині її особливість.

Чи відмовляли ви в операції, бо вважали її непотрібною

Інколи ми відмовляємо, але не тому, що це непотрібно. По-перше, інколи лікар не може виконати бажаного запиту через певні анатомічні особливості або це може завдати шкоди здоров'ю.

По-друге, мета операції має велике значення. Коли ми бачимо дівчину, яка каже, що хоче певний розмір грудей і думає, що це якось змінить її життя, то необхідно розуміти, що це не є правильною метою операції. У таких випадках ми так само відмовляємо. Принаймні, розповідаємо в чому проблема й намагаємося пояснити, що це нічого не змінить.

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Пластична хірургія – це дорого

Послуги пластичної хірургії є дорогими, але доступними. Вона не може бути дешевою, якщо використовувати матеріали, яким довіряєш, і працювати з якісними інструментами. Однак це не такі великі гроші, тому послуги доступні для багатьох людей.

Чому ви обрали цю професію

Насправді у мене не було вибору, тому що я ріс у сім'ї медиків. Вдома постійно спілкувалися про медицину. Довкола також було багато спеціалізованої літератури. Хоча колись я розповідав усім, що буду машиністом, але кожного дня робив ін'єкції своєму жовтому ведмедику.



Дмитро Галкін / Фото 24 каналу

Що найбільше подобається у професії

Задоволений погляд та усмішки пацієнтів.

Що найбільше дратує

Непрофесіоналізм колег і бажання легко заробити гроші.