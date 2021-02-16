Єдиний реєстр банківських рахунків: чи означає він ліквідацію банківської таємниці

НАЗК у жодному разі не планує розкривати банківську таємницю. Мовиться передусім про створення реєстру номерів рахунків і банківських сейфів.

Раніше в Україні вирішили створити єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб, а також індивідуальних банківських сейфів. Водночас антикорупційні органи мають отримати до нього доступ.

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У профільному комітеті Ради зробили висновок, що голова НАЗК Олександр Новіков таким чином має намір ліквідувати банківську таємницю як даність.

Як створення такого реєстру пояснює сам Новіков

За словами голови НАЗК, вищевказана стратегія передбачає створення реєстру лише номерів. Натомість жодної фіксації руху грошей не буде. До того ж реєстр є закритим.

"Це полегшить життя мільйонам декларантів, які вручну вводять усі номери рахунків. І убезпечать їх від претензій правоохоронних органів, бо хтось може забути вказати рахунок", – переконує Новіков.

Він зауважив, що у всіх цивілізованих країнах такі реєстри рахунків створено.

Також Новіков навів конкретний приклад, чому слід створювати такі реєстри:

розслідують кримінальне провадження щодо людини, яка живе коштом незаконного збагачення та крадійства;

хоча і справу відкрили, але притягти до відповідальності неможливо;

у такому разі поліція ніколи не знайде рахунків, на яких лежать гроші цієї людини;

а наявність реєстру рахунків дозволяє повернути отримане злочинним шляхом державі або потерпілому.

Новіков також повідомив, що сьогодні антикорупційні органи мають доступ до рахунків. Але лише до тих, які знайшли.

Також із 2019 року до реєстру декларацій осіб, що займають особливо відповідальне становище, вносять інформацію про підприємства, які вони фактично контролюють. Але треба сказати, що міністри й народні депутати – дуже забудькуваті,

– підкреслив він.

Тому за повної перевірки антикорупційні органи зможуть:

бачити, чи відповідають дані декларації дійсності,

знаходити компанії, які високопосадовець реально контролює.

притягати до відповідальності у разі, якщо інформацію приховали.

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"Цей самий механізм слід впровадити в закони про державні закупівлі. Міністерство юстиції це має забезпечити", – констатував Новіков.