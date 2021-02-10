Чи планує Зеленський створювати свою телемережу: в ОП розкрили деталі

Джерело:НВ
Володимир Зеленський не збирається створювати власний телеканал чи телевізійну мережу. За інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, це питання взагалі не стоїть.
Тимошенко підкреслив, що президент Зеленський не прагне будувати свої канали.
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Заступник керівника ОП пояснив, що Банкова надає інформацію про свою діяльність усім каналам.
І сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати у своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть,
– сказав він.
Кирило Тимошенко також спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито вів переговори з Віктором Медведчуком напередодні закриття ZIK, NewsOne і "112 Україна".
Якихось перемовин з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую,
– зазначив заступник голови Офісу Президента.
Раніше джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що, починаючи з жовтня 2019 року, команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.
Офісу Зеленського нібито вдалося домовитися про те, що:
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