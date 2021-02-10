Чи планує Зеленський створювати свою телемережу: в ОП розкрили деталі

Володимир Зеленський не збирається створювати власний телеканал чи телевізійну мережу. За інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, це питання взагалі не стоїть.

Тимошенко підкреслив, що президент Зеленський не прагне будувати свої канали.

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Заступник керівника ОП пояснив, що Банкова надає інформацію про свою діяльність усім каналам.

І сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати у своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть,

– сказав він.

Чи говорив Зеленський з Медведчуком

Кирило Тимошенко також спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський нібито вів переговори з Віктором Медведчуком напередодні закриття ZIK, NewsOne і "112 Україна".

Якихось перемовин з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую,

– зазначив заступник голови Офісу Президента.

Що цьому передувало

Раніше джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що, починаючи з жовтня 2019 року, команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.

Офісу Зеленського нібито вдалося домовитися про те, що:

медіагрупа не критикує особисто президента ;

; Банкова отримала право частково схвалювати гостей в студії ZIK, NewsOne і "112 Україна", посилаючи їм список дозволених і невгодних спікерів.

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Що відомо про заборону каналів Медведчука

РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна". Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.

А от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі заявив, що підстав, аби припинити мовлення каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", було вдосталь ще у 2018 році, тобто за президентства Петра Порошенка.

Детально про те, чому заблокували ZIK, NewsOne і "112 Україна", та як росіяни фінансували канали Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу.



Санкції проти Козака та блокування ЗМІ: найважливіше / Інфографіка 24 каналу