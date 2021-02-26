План України щодо Донбасу перенесли на невизначений термін

Реалізацію "Плану спільних кроків" щодо окупованих територій Донбасі переносять на невизначений термін. Головна причина – проведення там місцевих виборів сьогодні є нереальним. Раніше голосування планували на 31 березня 2021 року.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович. За його словами, на минулій зустрічі у політичній підгрупі обговорювали це питання.

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Деталі заяви Арестовича

Він зауважив, що під час зустрічі у ТКГ обговорювали лише питання перенесення, а "про конкретні терміни поки не мовилося".

Ми є готовими у будь-який час просуватись, за умов, якщо вони виконають наш план, виконають безпекову частину. Тоді можна буде казати про вибори. Дату виборів призначити не складно – складно провести демілітаризацію, яка є першим пунктом і мінських угод, і Плану спільних кроків,

– наголосив Арестович.

План спільних кроків щодо Донбасу: головне

В листопаді 2020 року українська делегація у ТКГ представила "План дій щодо Донбасу". Він складається з 5 основних пунктів.

Він складається з 5 основних пунктів. Зокрема, слід вивести всі незаконні збройні формування з території України на початку 2021 року.

на початку 2021 року. Росія має припинити видавати російські паспорти на окупованій території, а Україна – відновити контроль над своєю ділянкою українсько-російського кордону.

На Донбасі збільшиться чисельність місії ОБСЄ в 4 рази. І лише після цього на окупованих територіях пройдуть місцеві вибори.

Але Росія заявила, що це суперечить мінським домовленостям.



План України щодо Донбасу: 5 основних кроків / Інфографіка 24 каналу