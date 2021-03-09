Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання війни на Донбасі готовий. Його почнуть втілювати тоді, коли Росія на нього відреагує.

План створила Україна разом із західними партнерами. Роль Росії – або схвалити його, або заявити відкрито, що не хоче миру.

До речі Участь США у нормандському форматі і ТКГ: що кажуть Єрмак і Кулеба

Обговорення у нормандському форматі

Про те, що план вже готовий, голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", яку організувало Німецьке товариство зовнішньої політики.

Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська",

– розповів Єрмак.

Єрмак пояснив, що йдеться про "дуже потужний крок", які запропонували Німеччина і Франція. Як сподівається голова Офісу Президента, його невдовз обговорять на відеоконференції у нормандському форматі. Це має статися за тиждень – другий.

Документ, який створили, відповідає нормам міжнародного права. За його словами, якщо Росія не погоджується на прописаний сценарій, то це означає, що вона не хоче закінчення війни.

Зауважимо. Нещодавно Єрмак заявив: робота Тристоронньої контактної групи фактично заблокована. Усе через деструктивну позицію Росії.

Попередній план спільних кроків щодо Донбасу

У листопаді 2020 року українська делегація у ТКГ вже представляла подібний документ. Йдеться про "План дій щодо Донбасу".

Він налічує 5 основних пунктів.

Йдеться зокрема про те, що для врегулювання ситуації варто вивести всі незаконні збройні формування з території України.

Росія також має припинити видачу російських паспортів на окупованій території.

Україна у свою чергу має відновити контроль над ділянкою кордону.



Яким був попередній план щодо врегулювання ситуації на Донбасі / Інфографіка 24 каналу