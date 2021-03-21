15 березня на озброєння ВМС України надійшов перший протикорабельних ракетний комплекс "Нептун" мобільного сухопутного базування. Раніше відсутність в України на озброєнні сучасних мобільних ПКРК створювало серйозний дисбаланс в регіоні. "Нептун" цю проблему усуває та створює нові. Але вже для Росії. Далі – оригінал російською.

Российские "эксперты" дружно истерят

Вполне ожидаемо было, что российские эксперты и профильные информационные площадки отреагируют на поставку первого комплекса ВМСУ достаточно агрессивно. Но у российской пропаганды как был, так и остается главный изъян – она принижает значимость противника, избегая адекватной и непредвзятой оценки его возможностей. Так происходит и с ПКРК "Нептун", который от россиян получает исключительно негативные отзывы. И происходит это неспроста.

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Дело в том, что украинский ПКРК "Нептун" – это не только оборонительный довод Украины на Черном море, но и серьезная экспортная перспектива.

В не таком уж и далеком 2019 году, на Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге, россияне представили скопированную с украинского ПКРК "Нептун" концепцию берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ".

"Нептун" уже на вооружении ВМС Украины:

БПРК "Рубеж-МЭ" позиционировался как облегченная версия БПРК "Бал-Э", которая размещалась на шасси "КамАЗ" (8х8), а не МЗКТ-7930. На вооружении этой "облегченной версии" стояло 4 противокорабельные ракеты на каждой СПУ и ТПМ вместо 8, как на гусеничном оригинале.

Очевидно, что российский ВПК попросту скопировал концепцию украинского комплекса и намеревался ее использовать как экспортный вариант своих БПРК, у которых не особо впечатляющие в этом плане достижения. В частности, БПРК "Бал-Э" стоит на вооружении лишь Венесуэлы и Вьетнама, и то штучно.

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Деньги не все решают

Кроме того, имея в наличии куда большие финансовые, научно-технические и технологические возможности, Россия так и не смогла на сегодняшний день свой БПРК на колесном шасси ввести в строй из-за серьезной задержки выхода с испытаний. Особенно увлекательным стал момент, касающийся проходимости шасси с такой нагрузкой. А если точнее – непроходимости.

Фактически, россиян просто бесит тот факт, что Украина получила современное противокорабельное оружие, имеющее значительно лучшие характеристики по сравнению с российским аналогом.

Российские ракеты Х-35 и Х-35УЭ уступают украинским Р-360 как по дальности поражения целей 120/260 км против 300 км, так и по точности.

ПКРК "Нептун" / Фото – пресс-центр Министерства Обороны Украины

Это оружие, которое в перспективе будет базироваться не только на мобильной сухопутной платформе, но и корабельной, а также авиационной. Это оружие, которое может создать серьезную экспортную конкуренцию российским комплексам в мире. И при всем при этом, значительно опережающее российские аналоги по сдаче и поставкам в войска.

Вот и не удивительно, что российские "эксперты" дружно устроили форменную истерию.