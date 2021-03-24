У різних країнах світу щороку паводки забирають життя сотень і навіть тисячі людей. Такі природні катастрофи є серйозною проблемою для жителів цих місцевостей. Однак інколи не лише річки становлять загрозу затоплення.

У місто може прийти зовсім нестандартна повінь, наприклад, внаслідок аварії на підприємстві. Так трапилося в одному з районів Лондона в XIX столітті. Тоді жертвами цунамі з пива стали 9 людей.

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Що відомо про пивоварню

Пивоварня Horse Shoe Brewery або ж "Підкова", на місці якої відбулася трагедія, з'явилася в Лондоні ще у 1764 році. Її відкрили в одному з сучасних районів центрального Лондона – Вест-Енд.

Доходи в броварні були одними з найвищих серед подібних підприємств, адже за рік вона випускала понад 6 мільйонів літрів пива. Наприкінці 1809 року виробництво придбав пивовар і підприємець Генрі Меу, а компанія змінила назву на Meux and Company. Попри це, місцеві жителі продовжували між собою називати будівлю "Підковою", адже її форма й справді нагадувала кінське "взуття".



Будинок на вулиці Tottenham Court Road до катастрофи / Фото Wilkinson

Пиво витримували у гігантських бочках

Власники компаній і досвідчені пивовари того часу полюбляли встановлювати гігантські бочки для витримки хмільного напою. Інколи їхні розміри по-справжньому вражали. Деякі з таких бочок могли вміщати до 3 мільйонів літрів пива.

Попри те, що на цьому лондонському виробництві місткості були ближчими до стандартів і в середньому сягали 6,5 метрів в діаметрі та 18 метрів заввишки, це не змогло запобігти катастрофі.

Як трапився пивний потоп

Новий власник компанії навчив своїх працівників варити небачений досі вид напою – змішаний портер зі світлим пивом. Таку новинку англійці дуже полюбили, тому підприємство стрімко розвивалося. Це відбувалося до того часу, поки з їхньої вини місто не накрило пивне цунамі.

На одній з бочок 17 жовтня 1814 року, де зберігався портер 10-місячної витримки, тріснуло скріплювальне кільце. Такі неприємності траплялися на підприємстві доволі часто, тож значної уваги цьому випадку не приділили. До того часу тріснутий обруч ніколи не призводив до аварій з серйозними наслідками, проте цього разу все було по-іншому.

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Того ж вечора саме ця бочка з тріскотом розлетілася на друзки. Уламки, які відкинуло від шаленого тиску, попробивали сусідні місткості та навіть дах будівлі. Тієї ж миті 5-метрова хвиля цунамі з пива знесла стіну броварні й хлинула на вулиці міста.



Гравюра XIX століття із зображенням пивного потопу / Фото Historic UK

Якими були наслідки повіді

За декілька секунд близько 2 мільйонів літрів пива зруйнували прилеглі будиночки та затопили перші поверхи й підвали помешкань. Водночас пивна повідь забрала життя 9 людей, серед яких було 3 малих дітей. Більшість з них потонули. Декого потужна хвиля збила з ніг і вони загинули внаслідок удару.

Шалений пивний потік зніс стіну сусіднього пабу, де в той час працювала юна дівчина. Згодом її знайшли під завалами без ознак життя. Рятувальники довгий час діставали з-під руїн постраждалих. Одному з таких не вдалося вижити в госпіталі. Він наковтався портеру й помер від алкогольного отруєння.

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Кого визнали винним

Збиток від трагедії оцінили в 400 тисяч фунтів стерлінгів. Будівлі відновлювали благодійні організації за сприяння внесків лондонських пивоварів. Згодом справу розглянули в суді, однак нікому з власників і співробітників не висунули звинувачення.

Присяжні визнали катастрофу наслідком дії непереборної сили й прирівняли ситуацію до нещасного випадку та стихійного лиха. Згодом також визнали, що пивоварня зазнала набагато більше втрат, аніж місто.



Пивна повінь у Лондоні / Фото WordPress

Згодом влада навіть задовольнила прохання власника підприємства про відшкодування податку, внесеного за втрачені хміль і солод. Невдовзі "Підкова" відновила виробництво й продовжувала працювати до ХХ століття.

Замість пивоварні – театр

У цей час з великою швидкістю почало розростатися саме місто. Відтак компанія опинилася в межах історичного центру Лондона. Через це власника попросили знайти нове місце для виробництва, а замість пивоварні у 1929 році постав знаменитий сьогодні театр "Домініон". На сьогодні у ньому проходять такі відомі світові спектаклі як "Лебедине озеро", "Бріолін", "Красуня і чудовисько", "Собор Паризької Богоматері" та інші.



Театр "домініон" у Лондоні / Фото Theatrecrafts

Тепер про цю катастрофу щороку згадує лондонський паб Holborn Whippet. Там 17 жовтня можна замовити спеціально зварений "паводковий" портер. Цей напій названий на честь жертви потопу Елеонор Купер – тієї ж дівчини, яка загинула, працюючи в місцевому пабі, під уламками стіни, яку знесла хвиля портеру.

Чи траплялися ще схожі випадки

Схожі випадки відбувалися на багатьох виробництвах алкогольних напоїв. Зараз відомо про 2 ідентичні аварії, які трапилися наприкінці XVIII століття на лондонській пивоварні Whitbread. Однак тоді постраждали лише жителі самого підприємства – щурі. Вони масово розбігалися по місту під впливом хмільного напою.

Така ж ситуація була в історії англійської пивоварні Biggs's brewery. На щастя, тоді ніхто серйозно не постраждав, а люди навіть допомагали працівникам заводу врятувати пиво й черпали його з вулиць відрами.

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Відомі й випадки, коли співробітники компаній навмисно змішували пиво, яке витекло з їхніх чанів, із мильною водою. Це все робили лише заради того, щоб у людей не виникло спокуси випити хмільного безпосередньо з землі.

Інші аварії з алкоголем

Однак інколи жертвами таких катастроф можуть бути й десятки людей. У 1919 році аварія з алкоголем відбулася на бостонському заводі Purity Distilling Company. Тоді причиною смертей стало не пиво, а ром.

Внаслідок руйнування сталевого резервуара, вщент наповненого кормовою патокою для виготовлення напою, вулиці накрило понад 8 мільйонами літрів рідини. Тоді в Бостоні загинула 21 людина, ще 150 – травмувалися. Тепер цю трагедію називають Великим цукровим паводком.