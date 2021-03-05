"Північний потік-2" став дуже токсичним, компанії масово виходять з проєкту, – Коболєв

Андрій Коболєв вважає, що є велика ймовірність того, що російський газопровід "Північний потік-2" не вдасться добудувати через санкції уряду США. Однак Україна готова і до іншого варіанту розвитку подій, за яким трубопровід таки завершать.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" розповів в інтерв'ю виданню. За його словами, є шанс, що "Північний потік-2" таки не добудують.

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Які перспективи у газопроводу

Я вважаю, що санкції, які були введені американським урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як компанії одна за одною виходять з цього проєкту: страхові компанії, великі нафтогазові компанії зупиняють фінансування,

– зазначив Коболєв.

Він додав, що "Північний потік-2" вже став настільки токсичним, що для приватних компаній він дає більший негатив, ніж позитив.

Голова правління "Нафтогазу" звернув увагу, що водночас існує жорстка принципова позиція Німеччини щодо цього, там за будь-яку ціну хочуть завершити проєкт.

Готовність України до всіх сценаріїв

Однак Україна готова і до найгіршого сценарію, за якого газопровід добудують і запустять.

Ми в "Нафтогазі" до нього готувалися. І підготували непогано країну. Мені здається, що відсутність газової кризи при усіх спробах "Газпрому" та Росії доводить, що ми готові,

– пояснив він.

Глава правління компанії наголосив, що найважливіше, аби Україна тепер не зменшувала темп і продовжувала рухатися шляхом реформ газового ринку.

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