Росія добудувала ділянку "Північного потоку-2" в Німеччині: які плани надалі
У Німеччині завершили будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2". Варто відзначити, що працювали над нею з початку грудня. Перед цим був рік перерви.
Роботи у водах Німеччини відновили 11 грудня. Про це повідомляє німецьке видання DPA.
Цікаво Німеччина не змінить позицію щодо "Північного потоку-2", попри суперечку із США
Труби прокладало російське судно "Фортуна".
Які подальші плани компанії
Відомо, що компанія планує почати будівництво газопроводу у водах Данії. Це може трапитись вже в середині січня. Там прокладанням труб теж займатиметься російське судно "Фортуна", як і в Німеччині.
У компанії відмовилися коментувати свої подальші плани. Запевнили, що всю інформацію повідомлять "в потрібний час".
Що цьому передувало
- У США закликали Німеччину зупинити будівництво газопроводу. Там навіть накладали санкції на "Північний потік-2".
- Конгрес схвалив оборонний бюджет США, у якому були посилені санкції щодо газопроводу. Попри це, Трамп наклав на бюджет вето, яке намагатимуться обійти.
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