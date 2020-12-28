У Німеччині завершили будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2". Варто відзначити, що працювали над нею з початку грудня. Перед цим був рік перерви.

Роботи у водах Німеччини відновили 11 грудня. Про це повідомляє німецьке видання DPA.

Цікаво Німеччина не змінить позицію щодо "Північного потоку-2", попри суперечку із США

Труби прокладало російське судно "Фортуна".

Які подальші плани компанії

Відомо, що компанія планує почати будівництво газопроводу у водах Данії. Це може трапитись вже в середині січня. Там прокладанням труб теж займатиметься російське судно "Фортуна", як і в Німеччині.

У компанії відмовилися коментувати свої подальші плани. Запевнили, що всю інформацію повідомлять "в потрібний час".

Що цьому передувало