"Північний потік-2" посилить агресію Росії, – Шмигаль

На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Європа незацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2". Газопровід посилить російську агресію.

Якщо газопровід в обхід України таки добудують, то Росія отримуватиме більші прибутки. Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt.

До теми Шмигаль про недоцільність "Північного потоку-2": ми готові транспортувати 140 мільярдів кубів

Завдяки цим прибуткам Кремль зможе фінансувати агресію в Україні. За словами Шмигаля, власне, це не може збігатись з інтересами Європи.

Зауважимо, раніше Шмигаль заявляв, що "Північний потік-2" – це комерційно недоцільний проєкт. Річ у тім, що українська ГТС цілком може транспортувати 140 мільярдів кубометрів газу. Оскільки це найкоротший шлях транспортування газу до Європи, відповідно – найдешевший.