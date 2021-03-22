"Північний потік-2" посилить агресію Росії, – Шмигаль
На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Європа незацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2". Газопровід посилить російську агресію.
Джерело:DW
Якщо газопровід в обхід України таки добудують, то Росія отримуватиме більші прибутки. Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt.
До теми Шмигаль про недоцільність "Північного потоку-2": ми готові транспортувати 140 мільярдів кубів
Завдяки цим прибуткам Кремль зможе фінансувати агресію в Україні. За словами Шмигаля, власне, це не може збігатись з інтересами Європи.
Зауважимо, раніше Шмигаль заявляв, що "Північний потік-2" – це комерційно недоцільний проєкт. Річ у тім, що українська ГТС цілком може транспортувати 140 мільярдів кубометрів газу. Оскільки це найкоротший шлях транспортування газу до Європи, відповідно – найдешевший.
"Північний потік-2": останні новини
- Попри санкції США, Росія планує добудувати "Північний потік-2" до вересня 2021 року.
- Німеччина звернулась до США та пообіцяла посилити підтримку України. Однак натомість просять дати можливість завершити будівництво проєкту.
- Хоча у німецькій партії "Зелених" заявили, що після виборів до Бундестагу мають намір остаточно зупинити будівництво "Північного потоку-2".
- Видання Bloomberg писало, що президент США Джо Байден планує нові санкції, які остаточно заблокують газопровід. Крім того, ЗМІ зазначали, що Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче псувати стосунки з Німеччиною.
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