Росія хоче підірвати безпеку України, – Кулеба про викинуті мільярди на "Північний потік-2"

Дмитро Кулеба заявив, що вартість "Північного потоку-2" вже давно перевищила економічну доцільність. За його словами, це зайвий раз доводить спрямованість трубопроводу на підрив безпеки України та Європи.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує витрачати величезні гроші на будівництво газопроводу, бо він є політичним проєктом. "Північний потік-2" оцінюють у 11 мільярдів доларів.

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Росія викидає мільярди

Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди,

– написав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що це свідчить тільки про те, що мова вже давно йде не про газ, а лише про підрив безпеки України, Європи й євроатлантичної єдності.

Україна захищатиме Європу

Міністр закордонних справ додав, що Україна захищала та послідовно захищатиме енергетичну незалежність Європи від Росії.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.

Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.

Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Газопровід в обхід України "Північний потік-2" Росія будує ще з 2015 року. Однак роботи блокують санкції США.