"Північний потік-2" можуть добудувати до кінця 2021 року, – ЗМІ
Росія активізує свою роботу над газопроводом "Північний потік-2", що пролягає в обхід України. Так, Москва намагатиметься завершити будівництво до того, як США посилять санкційні обмеження щодо проєкту.
Ключовий момент будівництва настав 28 грудня, коли закінчилися роботи над частиною газопроводу у водах Німеччини. Про це пише Bloomberg.
До теми Росія добудувала ділянку "Північного потоку-2" в Німеччині: які плани надалі
Далі ж за планом – 157-кілометровий відрізок в акваторії Данії.
Потрібно ще прокласти 120 кілометрів трубопроводу у водах Данії і приблизно 30 кілометрів у німецькій виключній економічній зоні. Ми не можемо повідомити більше деталей про будівництво і будемо повідомляти про майбутні роботи в морі у відповідний час,
– повідомив виданню оператор "Північного потоку-2".
Торік робота над проєктом була зупинена через санкції США. Відновити її вдалося лише у грудні, коли "Газпром" знайшов власний корабель для прокладання труби на дні Балтійського моря.
Коли проєкт може бути готовий
В Управлінні мореплавства Данії повідомили, що судна "Фортуна", "Мурман" і "Балтийский исследователь" зможуть працювати в акваторії країни з 15 січня. Корабель "Фортуна" при цьому здатен прокладати один кілометр трубопроводу щодня. Тому, на думку аналітиків, "Північний потік-2" буде в робочому стані, за оптимістичним сценарієм, не раніше кінця 2021 року.
Чи повпливають на будівництво американські санкції
Тим часом США намагаються посилити санкції й розширити їхню дію на компанії, які забезпечують технічну сертифікацію і страхування при будівництві "Північного потоку-2".
Дивіться також Ухвалення оборонного бюджету США: Конгрес спробує обійти вето Трампа
Якщо Сенат подолає вето Трампа, нові санкції проти "Північного потоку-2" стануть реальністю. Це може стати новим фактором, через який росіянам буде важко ефективно й вчасно відновити роботи в акваторії Данії в січні,
– сказав старший аналітик консалтингової компанії Esperis Матеуш Кубяк.
Він пояснив, що нові американські санкції стануть на заваді всім додатковим роботам, пов'язаним з прокладанням трубопроводу.
Поділитися новиною