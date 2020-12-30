Росія активізує свою роботу над газопроводом "Північний потік-2", що пролягає в обхід України. Так, Москва намагатиметься завершити будівництво до того, як США посилять санкційні обмеження щодо проєкту.

Ключовий момент будівництва настав 28 грудня, коли закінчилися роботи над частиною газопроводу у водах Німеччини. Про це пише Bloomberg.

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Далі ж за планом – 157-кілометровий відрізок в акваторії Данії.

Потрібно ще прокласти 120 кілометрів трубопроводу у водах Данії і приблизно 30 кілометрів у німецькій виключній економічній зоні. Ми не можемо повідомити більше деталей про будівництво і будемо повідомляти про майбутні роботи в морі у відповідний час,

– повідомив виданню оператор "Північного потоку-2".

Торік робота над проєктом була зупинена через санкції США. Відновити її вдалося лише у грудні, коли "Газпром" знайшов власний корабель для прокладання труби на дні Балтійського моря.

Коли проєкт може бути готовий

В Управлінні мореплавства Данії повідомили, що судна "Фортуна", "Мурман" і "Балтийский исследователь" зможуть працювати в акваторії країни з 15 січня. Корабель "Фортуна" при цьому здатен прокладати один кілометр трубопроводу щодня. Тому, на думку аналітиків, "Північний потік-2" буде в робочому стані, за оптимістичним сценарієм, не раніше кінця 2021 року.

Чи повпливають на будівництво американські санкції

Тим часом США намагаються посилити санкції й розширити їхню дію на компанії, які забезпечують технічну сертифікацію і страхування при будівництві "Північного потоку-2".

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Якщо Сенат подолає вето Трампа, нові санкції проти "Північного потоку-2" стануть реальністю. Це може стати новим фактором, через який росіянам буде важко ефективно й вчасно відновити роботи в акваторії Данії в січні,

– сказав старший аналітик консалтингової компанії Esperis Матеуш Кубяк.

Він пояснив, що нові американські санкції стануть на заваді всім додатковим роботам, пов'язаним з прокладанням трубопроводу.

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