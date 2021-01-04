У Південній Кореї на тлі пандемії COVID-19 зафіксували зменшення кількості населення. Воно скоротилося приблизно на 21 тисячу осіб.

За даними Міністерства внутрішніх справ та безпеки, населення Південної Кореї зменшилось до 51,8 мільйона осіб. Про це повідомляє Bloomberg.

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Населення Південної Кореї вперше за історію спостережень скоротилося в 2020 році, коли народжуваність впала до історичного мінімуму на тлі пандемії,

– мовиться у повідомленні.

У порівнянні з 2019 роком, кількість народжень у Південній Кореї зменшилася на 11%, ймовірно, знизивши і без того найнижчий у світі рівень народжуваності в країні.

Водночас у звіті The Bank of Korea зауважили, що через пандемію на робочих місцях і шкоду доходам, ще більше людей затримують шлюб – прискорюючи проблеми старіння країни.