Питання війни в кабінеті однієї людини – Путіна, – Данілов

Завершення війни на Донбасі залежить лише від однієї людини – президента Росії Володимира Путіна. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, глава Кремля одноосібно може припинити конфлікт.

Секретар Ради національної безпеки та оборони зауважив, що, щоб Україна не робила, закінчити війну може лише Путін.

Важливо Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу

Домовленості ні з ким працювати не будуть

Питання війни знаходиться в кабінеті однієї людини, прізвище якої – Володимир Путін, в його голові. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яка ведеться вже сім років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть, крапка,

– сказав Данілов.

Час працює на Україну, – Данілов

Поки що час працює на Україну, впевнений Данілов, проте виконання мінських домовленостей затягується.

"Скільки років поспіль тривають? Там є підпис президента Росії? Є. Там є виконання його? У них одне-єдине завдання – знищення держави Україна, й більше завдань у них немає", – наголосив секретар РНБО.

Ситуцію на Донбасі обговорили на засіданні РНБО

Зазначимо, що загострення ситуації на Донбасі обговорювали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 19 лютого. Деталі не розкривають, адже ця частина була закритою. Проте Данілов повідомив, що Україна повернулась до 5 сценаріїв вирішення ситуації. Усі ці сценарії були розроблені на початку грудня 2019 року.