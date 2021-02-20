Питання війни в кабінеті однієї людини – Путіна, – Данілов
Завершення війни на Донбасі залежить лише від однієї людини – президента Росії Володимира Путіна. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, глава Кремля одноосібно може припинити конфлікт.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Секретар Ради національної безпеки та оборони зауважив, що, щоб Україна не робила, закінчити війну може лише Путін.
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Домовленості ні з ким працювати не будуть
Питання війни знаходиться в кабінеті однієї людини, прізвище якої – Володимир Путін, в його голові. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яка ведеться вже сім років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть, крапка,
– сказав Данілов.
Час працює на Україну, – Данілов
Поки що час працює на Україну, впевнений Данілов, проте виконання мінських домовленостей затягується.
"Скільки років поспіль тривають? Там є підпис президента Росії? Є. Там є виконання його? У них одне-єдине завдання – знищення держави Україна, й більше завдань у них немає", – наголосив секретар РНБО.
Ситуцію на Донбасі обговорили на засіданні РНБО
Зазначимо, що загострення ситуації на Донбасі обговорювали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 19 лютого. Деталі не розкривають, адже ця частина була закритою. Проте Данілов повідомив, що Україна повернулась до 5 сценаріїв вирішення ситуації. Усі ці сценарії були розроблені на початку грудня 2019 року.
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