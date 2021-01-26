Питання про виключення Дубінського запізніле, – нардепка назвала 3 виходи із ситуації
Володимир Зеленський просив нардепа Олександра Дубінського вийти з фракції через санкції, що їх наклав на депутата мінфін Сполучених штатів. Колеги по фракції вважають, що нардеп вже неодноразово "відзначався" скандальними вчинками.
Джерело: 24 канал
Заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що таке прохання дещо "запізніле". Тож однопартійці поки розглядають кілька виходів із ситуації.
Зверніть увагу Дубінський звернувся до Зеленського і попросив про особисту зустріч: відео
Варіанти виходу із ситуації
Депутатка зазначила, що однозначного виходу із цієї проблеми поки немає, оскільки будь-які варіанти несуть певні ризики.
Але є відчуття, що питання про виключення – дещо запізніле, бо було багато прикладів, коли Дубінський негативно висловлювався про команду, не голосував за важливі закони. Це підстави, про які треба говорити,
– вважає Кравчук.
Є 3 варіанти, які озвучив голова фракції:
- нічого не робити;
- поставити питання про його виключення;
- позбавити його посади.
Кравчук: Рішення по Дубінському ще не прийняли
За її словами, народний депутат, як і будь-який громадянин України має дотримуватись насамперед законів. Щодо втручань у вибори, то їхня фракція засуджує такі дії Дубінського, якщо вони справді були.
Дубінський доводить, що він не втручався, але він був присутній на конференціях з Деркачем, на які не отримував згоди. Тож персональну відповідальність за це несе,
– сказала нардепка.
Вона наголосила, що рішення щодо Дубінського поки не прийняли. Це можуть обговорювати вже цього тижня.
Чому Дубінського можуть виключити з фракції
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори. Їх підозрюють у роботі на Росію.
- Такі обмеження сам парламентар назвав результатом чергових брудних провокацій та вимагав скликати через це засідання фракції.
- Крім цього, депутат заявив, що не збирається виходити з фракції через запроваджені санкції.
- За інформацією ЗМІ, під час засідання Зеленський двічі попросив Дубінського вийти з фракції. Однак депутат відмовився виконувати прохання глави держави.
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