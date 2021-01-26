Володимир Зеленський просив нардепа Олександра Дубінського вийти з фракції через санкції, що їх наклав на депутата мінфін Сполучених штатів. Колеги по фракції вважають, що нардеп вже неодноразово "відзначався" скандальними вчинками.

Джерело: 24 канал

Заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що таке прохання дещо "запізніле". Тож однопартійці поки розглядають кілька виходів із ситуації.

Зверніть увагу Дубінський звернувся до Зеленського і попросив про особисту зустріч: відео

Варіанти виходу із ситуації

Депутатка зазначила, що однозначного виходу із цієї проблеми поки немає, оскільки будь-які варіанти несуть певні ризики.

Але є відчуття, що питання про виключення – дещо запізніле, бо було багато прикладів, коли Дубінський негативно висловлювався про команду, не голосував за важливі закони. Це підстави, про які треба говорити,

– вважає Кравчук.

Є 3 варіанти, які озвучив голова фракції:

нічого не робити;

поставити питання про його виключення;

позбавити його посади.

Кравчук: Рішення по Дубінському ще не прийняли

За її словами, народний депутат, як і будь-який громадянин України має дотримуватись насамперед законів. Щодо втручань у вибори, то їхня фракція засуджує такі дії Дубінського, якщо вони справді були.

Дубінський доводить, що він не втручався, але він був присутній на конференціях з Деркачем, на які не отримував згоди. Тож персональну відповідальність за це несе,

– сказала нардепка.

Вона наголосила, що рішення щодо Дубінського поки не прийняли. Це можуть обговорювати вже цього тижня.