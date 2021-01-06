Питання про відсторонення не розглядається, – КСУ про Тупицького
На зборах Конституційного Суду України у вівторок, 5 січня, не мовилося про відсторонення з посади Олександра Тупицького.
Інформацію про кількість суддів, присутніх на зборах, тримають у таємниці. Про це заявив суддя Ігор Сліденко у коментарі "5 каналу".
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Це питання суду, воно політизоване і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту як відсторонення судді КСУ, немає,
– заявив Сліденко.
Що ще сказав суддя
- Кількість присутніх суддів була достатньою для проведення зборів.
- Це було абсолютно закрите засідання, туди не допустили навіть технічний персонал.
- Нардепи можуть подати до КСУ подання про неконституційність указу президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького.
- Тупицький і надалі ходитиме на роботу.
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