На зборах Конституційного Суду України у вівторок, 5 січня, не мовилося про відсторонення з посади Олександра Тупицького.

Інформацію про кількість суддів, присутніх на зборах, тримають у таємниці. Про це заявив суддя Ігор Сліденко у коментарі "5 каналу".

Актуально Чи працюватиме КСУ без Тупицького: у Зеленського відповіли

Це питання суду, воно політизоване і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту як відсторонення судді КСУ, немає,

– заявив Сліденко.

Що ще сказав суддя

Кількість присутніх суддів була достатньою для проведення зборів.

Це було абсолютно закрите засідання, туди не допустили навіть технічний персонал.

Нардепи можуть подати до КСУ подання про неконституційність указу президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького.

Тупицький і надалі ходитиме на роботу.

Зверніть увагу! Тупицького відсторонили з посади глави КСУ через відкрите кримінальне провадження. У Зеленського пояснили, що в іншому випадку суддя міг би перешкоджати слідству.