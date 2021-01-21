В режимі відеоконференції 21 січня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Питання обміну утримуваними особами на ньому не піднімали.

Водночас Леонід Кравчук запропонував послу П'єру Морелю, координатору Політичної підгрупи ТКГ, виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть найкращі пропозиції та підходи, які виробляють політичні радники. Про це повідомляє пресслужба Української делегації у ТКГ у телеграмі.

До теми Росія хоче зробити Тристоронню контактну групу п'ятисторонньою, – Кравчук

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що ініціатива односторонньої передачі російською стороною утримуваних осіб на українську територію не представникам України в "мінському процесі" – не нова і Росія вкладає в це не гуманітарний сенс, а політичний.

"Питання цього обміну у взагалі не піднімалося ніякої стороною, оскільки це не обмін – це приватна ініціатива. Цей факт можна розцінювати, як перемогу пані Денисової (омбудсмен Людмила Денисова – 24 канал)", – сказав Гармаш.

Довідка. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики в односторонньому порядку передадуть Україні 9 людей.

Повернення взаємно утримуваних осіб

Керівниця Гуманітарної підгрупи України Галина Третьякова на засіданні Гуманітарної підгрупи, яке відбулося 19 січня, в черговий раз запропонувала російській стороні розблокувати процес повернення взаємно утримуваних осіб, який згідно з попередніми домовленостями не має припинятися за жодних умов.

Наразі очікують відповідних рішень керівництва російської делегації.

Проведення консультацій

Під час відеоконференції інші сторони нагадали російській стороні чіткі межі щодо порядку та практики проведення консультацій.

"Уповноваженими представниками в ТКГ є лише ті особи, що призначені главами держав-сторін конфлікту України та РФ – Леонід Кравчук та Борис Гризлов, інші члени офіційних делегацій обох держав і уповноважені представники ОБСЄ", – мовиться в повідомленні.

Щодо відкриття КПВВ

У пресслужбі зазначили, що 20 січня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, відвідала КПВВ у Золотому, вона:

відзначила роботу України в контексті виконання домовленостей "нормандської четвірки" та консультацій у ТКГ;

схвалила бажання України завершити війну та висловила підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Крим та Севастополем.

Українська делегація підкреслює, що у російської сторони не залишилося формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ "Щастя" та "Золоте".

Відновлення ремонтних робіт

Водночас досягнули принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на станції газорозподілу у Мар'їнці, завдяки активному сприянню модератору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшара Халіта Чевіка.