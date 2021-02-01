У Леоніда Кравчука запитали, яке, на його думку, питання слід було б винести на загальнонаціональний референдум уже зараз. І той відповів, що такими питаннями є Донбас та Крим.

Джерело: 24 канал

Таку думку перший президент України та глава делегації у Тристоронній контактній групі висловив 31 січня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що думає Кравчук про референдуми в Україні

"Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму", – заявив Кравчук. Окупація українського півострова Росією та війна на Донбасі різними політичними силами по-різному сприймається.

Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої уподобання на різних майданчиках. Народ буквально не може зорієнтуватися, а яка ж спільна думка у політичних сил,

– вважає перший президент.

Тож аби визначити ставлення України загалом, це питання варто було б винести на всеукраїнський референдум:

"Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій".

На думку Кравчука, головне питання референдуму саме в цьому, а не в тому, у який спосіб розв'язувати проблему війни та окупованих територій. Цей спосіб повинна визначати влада.



Референдум в Україні: що слід знати про новий закон / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про всеукраїнський референдум, ініційований Зеленським. Які питання можуть туди виносити, а які ні – читайте за цим посиланням.