Правоохоронці у Харкові затримали 3 чоловіків – їх підозрюють у причетності до пожежі у будинку для літніх, яка призвела до загибелі 15 людей. Серед затриманих – власник будинку, його орендар та адміністратор установи.

За підозрою у порушеннях вимог пожежної безпеки, які спричинили пожежу та загибель 15 людей у будинку для престарілих в Харкові, затримали 3 чоловіків. Про це проти ночі 22 січня повідомили у прокуратурі Харківської області.

Головне Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все що відомо, фото, відео

Що відомо про затриманих через пожежу у Харкові

У прокуратурі кажуть, що причетність затриманих до роботи будинку для літніх людей підтверджують свідки, протокол огляду місця події та інші документи. Серед затриманих:

Власник будинку, в якому сталася пожежа.

Орендар цього будинку.

Адміністратор пансіонату для престарілих.

Де перебувають інші ймовірно причетні особи – з'ясовує слідство. Невідкладні слідчі дії проводять за місцем проживання затриманих та в інших місцях, аби встановити усі обставини скоєного кримінального злочину.

Після пожежі у Харкові затримали 3 людей: фото Харківської прокуратури

Коротко про трагедію у Харкові 21 січня

21 січня о 15:03 в Харкові у двоповерховому будинку на вулиці Нижний Гієвській, 150-б сталася пожежа.

За попередніми даними, цей будинок переобладнали під пансіонат для літніх людей.

На момент пожежі там перебували 33 людей, 15 з них загинули, 11 – в лікарні.

Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. 22 січня до місця трагедії прибуде урядова комісія та президент Зеленський.